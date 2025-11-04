A Relação com a Mãe: "Apego" ou "Dependência" no Estilo de Vida Islâmico

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA: A relação entre mãe e filho, no estilo de vida islâmico, especialmente durante a infância, ocupa um lugar especial, e há numerosas recomendações e ensinamentos sobre ela. Esta relação é construída principalmente sobre a base do "Apego" (Dilbastagī) e não da "Dependência" (Vābastagī) no seu sentido negativo.

Diferença entre Apego e Dependência

Apego (Attachment - Dilbastagī)

Definição: Um laço emocional profundo e estável entre a criança e o seu principal cuidador (frequentemente a mãe). Este apego faz com que a criança procure refúgio na mãe perante o stress, o medo ou a necessidade de apoio, sentindo-se segura e calma na sua presença.

Importância: O Apego Seguro (Secure Attachment) é vital para o desenvolvimento psicológico, social e emocional saudável da criança. Uma criança com apego seguro será mais independente, mais curiosa e terá relações mais saudáveis na idade adulta.

O (Secure Attachment) é vital para o desenvolvimento psicológico, social e emocional saudável da criança. Uma criança com apego seguro será e terá . Características: Apesar do apego, a criança mantém a liberdade e a independência de ação e sabe que pode regressar à mãe. A mãe serve como uma base segura para a exploração do mundo pela criança.

Dependência (Dependence - Vābastagī)

Definição: Uma situação em que o indivíduo (criança ou adulto) é incapaz de realizar as suas próprias tarefas sem o apoio e intervenção de outrem e transfere as suas capacidades e responsabilidades individuais para o outro. No sentido negativo, a dependência pode significar falta de independência, baixa autoestima e uma necessidade excessiva de aprovação alheia.

Características: Incapacidade de tomar decisões independentes, medo da separação, necessidade excessiva da presença do outro e falha no desenvolvimento de habilidades de autossuficiência.

A Relação com a Mãe no Estilo de Vida Islâmico: Apego ou Dependência?

O Islão enfatiza fortemente a criação de um laço emocional forte e profundo entre mãe e filho, o que corresponde ao Apego Seguro. Os ensinamentos islâmicos reforçam este apego das seguintes formas:

1. A Importância do Leite Materno e do Período de Amamentação:

O Alcorão Sagrado e as narrações insistem na importância e na virtude do leite materno (por cerca de dois anos completos). O contacto físico, emocional e a nutrição através do leite materno estabelecem as bases primárias do apego seguro. Este período é o auge do laço físico e emocional.

2. Carinho e Afeto da Mãe para com o Filho:

As narrações recomendam veementemente expressar afeto, acariciar, beijar e abraçar o filho. O Profeta do Islão (S.A.W.) e os Imames Infallíveis (A.S.) foram modelos práticos neste domínio. Esta expressão de afeto fortalece o sentido de segurança e valor na criança e proporciona o terreno para o apego seguro.

Este afeto cria um sentimento de refúgio seguro na criança. A criança aprende que pode refugiar-se na mãe em momentos difíceis.

"E o teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele e que trateis com benevolência os pais..." (1) que continua com a referência a "baixar a asa da humildade" diante deles e a oração: "Senhor, tem misericórdia de ambos, como me criaram quando eu era pequeno" (Kama rabbayānī ṣaghīrā). Esta "criação na infância" inclui predominantemente os sacrifícios da mãe.

3. O Papel da Mãe como Educadora e Nutridora:

No Islão, a mãe tem um papel central na educação e nutrição do filho. Este papel não se limita a satisfazer as necessidades físicas, mas inclui a educação moral, religiosa e social. Esta relação educativa aprofunda o apego.

"E ordenamos ao homem (benevolência) para com os seus pais; a sua mãe o carrega com fraqueza sobre fraqueza (wahn<sup>an</sup> ‘alā wahn) e o seu desmame é em dois anos: Agradece a Mim e aos teus pais; a Mim é o destino." (2). Este versículo refere-se explicitamente aos sacrifícios da mãe durante a gravidez e a amamentação, que constituem a base do laço emocional profundo e o princípio da gratidão e benevolência.

No entanto, o objetivo desta educação é nutrir um indivíduo independente, responsável e autossuficiente que desempenhe um papel ativo na sociedade islâmica, e não um indivíduo dependente e passivo.

4. Ênfase na Independência Gradual do Filho:

Embora o apego forte seja recomendado, o Islão também presta atenção à independência gradual do filho. A famosa classificação da infância em "primeiros sete anos (jogo), segundos sete anos (educação e formação) e terceiros sete anos (ministério e consulta)" demonstra que os pais devem dar à criança a oportunidade de adquirir gradualmente as habilidades necessárias para a vida independente e participar nas tomadas de decisão.

O objetivo final é que, com um forte apego seguro, a criança se torne um indivíduo independente e autossuficiente que cumpra o seu papel na sociedade.

Conclusão

O estilo de vida islâmico enfatiza veementemente a criação de um apego seguro e saudável entre mãe e filho. Este apego confere à criança um sentimento de segurança, autoconfiança e uma base sólida para explorar o mundo e crescer de forma independente. Os ensinamentos islâmicos reforçam este apego através da ênfase na amamentação, afeto, carinho e no papel educativo da mãe. Contudo, o objetivo final é que, com este forte apoio emocional, a criança se torne um indivíduo independente, responsável e autossuficiente, e não caia na "dependência" negativa que impede o seu crescimento e florescimento.

Portanto, pode-se dizer que o Islão procura o Apego (Dilbastagī) que é o precursor da independência e do florescimento, e não a Dependência (Vābastagī) que é um obstáculo ao crescimento e à permanência.

