Fatima al-Zahrā' (A.S.) Provou a Responsabilidade Religiosa na Prática / O Modelo da Mulher Muçulmana

Abna Brasil: Nestes dias em que a memória e o nome de fatima al-Zahrā' (A.S.) se renovam nos corações dos crentes, revisitar a sua vida é uma oportunidade para uma compreensão mais profunda do conceito de Ser Humano Perfeito na cosmovisão islâmica. fatima al-Zahrā' (A.S.) não é apenas um modelo de fé e conhecimento mas também o critério de equilíbrio entre a razão, o amor, a responsabilidade e a justiça.

examinamos como a vida de fatima transferiu o ensinamento da formação humana do âmbito teórico para o campo prático. E como o amor por Zahrā' (A.S.), quando brota do conhecimento, leva o indivíduo para além do sentimento, guiando-o para um caminho de educação, conhecimento e ascensão social, transformando assim o afeto fāṭimī nos corações num caminho de servidão e despertar.

A Análise do Ser Humano Perfeito em Fāṭima (A.S.)

Em relação ao estatuto de Fāṭima al-Zahrā' (A.S.), Ghulāmī disse que o conceito de Ser Humano Perfeito no pensamento islâmico constitui o ponto de partida para o conhecimento da sua biografia. O Ser Humano Perfeito é aquele que desenvolveu todas as dimensões da sua existência de forma equilibrada. Tal pessoa não exagerou no caminho da espiritualidade e abandonou o mundo, nem se afastou da espiritualidade no caminho do mundo. Ela estabeleceu um equilíbrio entre razão e amor, entre o indivíduo e a sociedade, entre o silêncio e a responsabilidade, elevando todos os seus aspetos humanos à excelência.

Ele acrescentou: Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) possuía a manifestação clara deste equilíbrio divino. Ela atingiu o auge da perfeição no seu papel de filha, recebendo o elevado título de "Umm Abīhā" (Mãe do Seu Pai) do Profeta (S.A.W.). Este título indica que, no papel de filha, ela também concretizou o estatuto de mãe e educadora, estabelecendo uma relação monoteísta (tawḥīdī) entre o afeto e a orientação (hidāyat).

Ghulāmī continuou: No papel de esposa, Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) criou um modelo abrangente da identidade da mulher muçulmana. Ela foi a líder entre as mulheres do mundo e, como esposa, ofereceu um modelo de companheirismo espiritual. Quando o Profeta (S.A.W.) perguntou ao Imam ʿAlī (A.S.) sobre ela, o Imam respondeu que encontrara nela o melhor auxiliar para a servidão ('ubūdiyyat). Esta resposta demonstra que a vida conjugal, na visão fāṭimī, era uma parceria divina no caminho da adoração.

Como mãe, Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) iniciou a orientação a partir do berço da educação. Ela criou filhos que se tornaram a continuação do caminho da Profecia e do Imamado (Wilāyat). O Imam Ḥasan (A.S.) e o Imam Ḥusayn (A.S.) tornaram-se os Mestres dos Jovens do Paraíso, e Zaynab al-Kubrā (A.S.) transmitiu a mensagem de Karbalāh à história. Esta vasta influência foi o resultado de uma educação baseada no conhecimento (ma'rifat) e na certeza (yaqīn).

Responsabilidade Social e Conhecimento Fāṭimī

Ele continuou afirmando: Na esfera da ciência e do conhecimento, Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) atingiu a elevada posição do saber e da compreensão corânica. Ela proferiu o Sermão de Fadak (Khuṭbah-ye Fadakīyyah) com lógica e esclarecimento, defendendo o direito da Wilāyat com a linguagem da razão e da fé. Nesse sermão, ela expôs os limites divinos e revelou o conflito entre a justiça e a distorção.

No aspeto social, Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) provou a responsabilidade religiosa na prática. Ela observou o Ḥijāb mesmo perante um cego, para manter o indicador ético da sociedade. Este comportamento mostra que a religiosidade, na visão fāṭimī, não se limita à adoração individual, mas deve ser concretizada na esfera social.

Na esfera política, Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) protegeu a Wilāyat com lógica e eloquência. Ela defendeu o direito do Ahl al-Bayt (Gente da Casa do Profeta) e, com um sermão convincente, advertiu sobre o caminho do desvio. A sua ação política baseou-se na fé e na perceção divina, e ela não permaneceu em silêncio perante os acontecimentos após a morte do Profeta (S.A.W.).

O Amor Fāṭimī: De Sentimento a Caminho Espiritual

Ghulāmī enfatizou que Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) concretizou a personificação abrangente do Ser Humano Perfeito, unindo todos os níveis de razão, amor, ação e conhecimento na unidade divina. A sua biografia constitui um modelo vivo para os crentes de hoje. Ela estabeleceu nas suas lições a ligação entre misticismo (‘irfān) e justiça, e demonstrou que a fé deve manifestar-se no comportamento social. Na visão fāṭimī, a adoração sem responsabilidade é incompleta, e a responsabilidade sem conhecimento é sem raízes. A sua biografia política e social abriu um caminho para a revitalização da identidade do Ser Humano Perfeito. Ela misturou a justiça com a beleza, ligou a ciência à fé e uniu a responsabilidade ao amor. Esta biografia constitui o critério para uma vida de fé e o pacto do despertar da Ummah islâmica.

O Vice-Diretor da Fundação Hidāyat afirmou que o amor por Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) não é apenas um simples sentimento emocional ou apego cardíaco, mas sim um laço de conhecimento e alma entre o ser humano e uma Verdade Sagrada (Ḥaqīqat-e Qudsī).

Este amor surge do conhecimento, e não apenas da paixão, pois quanto mais a pessoa se torna consciente do estatuto e da verdade da existência de Zahrā' (A.S.), o seu amor eleva-se do nível do sentimento para o da educação e do caminho espiritual (sulūk). Os que a amam, à luz deste afeto, veem-se expostos a uma Luz que emana da sua pureza, sinceridade, sacrifício e servidão. Esta Luz molda o coração, purifica o comportamento e eleva a alma a níveis superiores ao egoísmo e ao orgulho. Consequentemente, o afeto fāṭimī torna-se um caminho para o ser humano, e não um estado; um caminho no qual as lágrimas trazem consciência e o amor gera a correção.

Ele observou que o amor por Zahrā' (A.S.) é educativo porque é acompanhado pelo seguimento de um modelo. O verdadeiro amante, tanto quanto louva, deseja assemelhar-se. Quando a pessoa olha para a biografia fāṭimī no comportamento familiar, no cumprimento dos direitos das pessoas, na defesa da Wilāyat e na paciência perante as calamidades, o seu amor transforma-se em ação, e na ação, o caráter é construído. O segredo espiritual deste amor reside no facto de Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) ser o espelho dos atributos divinos. Amá-la significa aproximar-se da pureza, justiça, sinceridade e servidão. Este amor esvazia a alma de apegos impuros e mantém vivo o desejo pela Verdade e pelo Bem. De facto, o amor fāṭimī é como a adoração, pois leva o ser humano do mundo do eu para o Mundo de Deus.

Ghulāmī concluiu: Entre o Povo do Conhecimento (Ahl-e Ma'rifat), diz-se que o amor é a passagem para o conhecimento. O amor por Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) também guia o ser humano da aparência para a essência, e do conhecimento emocional para o caminho espiritual. Quem a ama, gradualmente observa os seus atributos no espelho da sua própria existência, passando da raiva para a clemência, da negligência para o despertar e do egoísmo para o foco em Deus. É por isso que o amor por Fāṭima al-Zahrā' (A.S.) é sentimento e educação, lágrima e crescimento, laço do coração e orientação da razão. Quando este amor reside na alma do crente, ele molda-o por dentro e convida-o à servidão e à beleza do comportamento numa linguagem que dispensa as palavras.