Porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica revela detalhes do assassinato de Haniyeh e a resposta planejada pelo Irã

Naeini afirmou que o míssil foi disparado à distância e atingiu o alvo na mesma direção da chamada, matando o líder do Hamas instantaneamente.

Após o assassinato, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã decidiu que uma retaliação firme era necessária, deixando a definição do momento da resposta a cargo das Forças Armadas.

Naeini explicou que o atraso se deu por complicações durante a Operação Verdadeira Promessa 1, mas que o Irã conseguiu em dois meses o que normalmente levaria um ano. Ele esclareceu que o governo não se opôs a nenhuma das operações da Operação Verdadeira Promessa, embora tenha havido debate sobre se a resposta deveria vir diretamente do Irã ou de uma das frentes da Resistência.

