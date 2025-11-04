  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica revela detalhes do assassinato de Haniyeh e a resposta planejada pelo Irã

5 novembro 2025 - 00:59
News ID: 1746725
Porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica revela detalhes do assassinato de Haniyeh e a resposta planejada pelo Irã

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Brigadeiro-General Ali Mohammad Naeini, revelou novos detalhes sobre o assassinato de Ismail Haniyeh, que atuava como terceiro presidente do Bureau Político do Hamas. As revelações confirmam que o ataque não envolveu sabotagem interna, mas foi realizado por um míssil que atingiu “diretamente a janela” enquanto Haniyeh falava ao telefone.

Naeini afirmou que o míssil foi disparado à distância e atingiu o alvo na mesma direção da chamada, matando o líder do Hamas instantaneamente.

Após o assassinato, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã decidiu que uma retaliação firme era necessária, deixando a definição do momento da resposta a cargo das Forças Armadas.

Naeini explicou que o atraso se deu por complicações durante a Operação Verdadeira Promessa 1, mas que o Irã conseguiu em dois meses o que normalmente levaria um ano. Ele esclareceu que o governo não se opôs a nenhuma das operações da Operação Verdadeira Promessa, embora tenha havido debate sobre se a resposta deveria vir diretamente do Irã ou de uma das frentes da Resistência.

..................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha