Irã e China concordam em aprofundar a cooperação bilateral

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, e seu homólogo chinês, Wang Yi, mantiveram nesta quarta-feira uma conversa telefônica sobre o estado atual das relações bilaterais, bem como sobre os acontecimentos regionais e internacionais.

Araqchi expressou sua gratidão pela “posição responsável e de princípio” de Pequim ao considerar “ilegal” a reativação imediata das sanções contra o Irã no âmbito do mecanismo snapback no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

Ele destacou que “a cooperação construtiva e eficaz entre a China, o Irã e a Rússia para enfrentar o unilateralismo dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais nas Nações Unidas foi de grande importância, e essa abordagem também recebeu o apoio dos 121 países-membros do Movimento dos Países Não Alinhados (MPNA)”.

