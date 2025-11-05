Queima do Alcorão na Universidade de Houston; estudantes muçulmanos exigem resposta imediata das autoridades

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A comunidade muçulmana da Universidade de Houston, no estado do Texas, Estados Unidos, exigiu uma ação imediata das autoridades universitárias após a ocorrência de um incidente islamofóbico em um de seus programas religiosos. O episódio ocorreu na quinta-feira, 30 de outubro, no Parque Lynn Eusan, dentro do campus universitário.

De acordo com a Associação de Estudantes Muçulmanos da Universidade de Houston (MSA), uma pessoa não identificada interrompeu a oração congregacional utilizando um alto-falante para proferir insultos contra o Islã e atirou um exemplar do Sagrado Alcorão ao fogo.

Nesse exato momento, ele lançou o Alcorão às chamas. No entanto, um dos membros da associação conseguiu resgatar o exemplar do Sagrado Alcorão das chamas.

A Associação de Estudantes Muçulmanos da Universidade de Houston informou que o agressor, conhecido nas redes sociais como Saint Chris, já havia incitado e ameaçado muçulmanos em várias outras universidades do Texas. Após o incidente, ele publicou vídeos de sua ação nas redes sociais, omitindo deliberadamente partes da realidade.

Em seu comunicado, a Associação de Estudantes Muçulmanos condenou este ato “planejado e carregado de ódio” e exigiu que a universidade emita uma declaração oficial de apoio à comunidade muçulmana, garanta um espaço seguro e exclusivo para a realização de programas religiosos e proíba o acesso do agressor ao campus universitário.

Em resposta a essas demandas, a Universidade de Houston declarou que a polícia universitária está investigando o incidente e que todos os casos de assédio ou discriminação contra estudantes serão tratados com seriedade.

Este episódio ocorre em um contexto de crescente onda de islamofobia nos Estados Unidos, o que tem gerado profunda preocupação entre instituições civis e grupos de direitos humanos.

