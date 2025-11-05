Gaza enfrenta grave escassez de ajuda humanitária com a chegada do inverno

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Organizações humanitárias relataram que a ajuda que chega à Faixa de Gaza permanece extremamente limitada, enquanto a fome continua, o inverno se aproxima e as tendas antigas se deterioram — quase quatro semanas após o cessar-fogo que encerrou a devastadora guerra de dois anos conduzida por Israel.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmou em comunicado na noite de ontem que apenas metade dos suprimentos alimentares necessários está chegando à Faixa de Gaza, enquanto um grupo de organizações palestinas informou que o total de ajuda recebida corresponde a apenas entre um quarto e um terço do que era esperado.

As Nações Unidas, que anteriormente publicavam diariamente os números de caminhões de ajuda que cruzavam para Gaza, deixaram de divulgar esses dados de forma regular.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), o cessar-fogo e o aumento do fluxo de ajuda desde meados de outubro trouxeram alguma melhora na situação.

O OCHA informou que 10% das crianças avaliadas em Gaza ainda sofrem de desnutrição aguda — uma redução em relação aos 14% registrados em setembro —, com mais de mil crianças afetadas pela forma mais grave da desnutrição.

O órgão acrescentou que metade das famílias de Gaza relatou maior acesso a alimentos, especialmente no sul, à medida que mais ajuda humanitária e suprimentos comerciais entraram no território após o cessar-fogo. As famílias agora recebem, em média, duas refeições por dia, em comparação com apenas uma em julho.

O escritório observou, porém, que a disparidade entre o sul e o norte permanece acentuada, com condições muito mais graves nas áreas setentrionais.

Com a chegada do inverno, os residentes de Gaza precisam urgentemente de abrigo. As tendas estão deterioradas e as poucas estruturas que resistiram à guerra estão, em muitos casos, expostas, instáveis ou perigosas.

“Estamos prestes a entrar no inverno, o que significa que são esperadas chuvas e inundações, e há um alto risco de surtos de doenças devido às centenas de toneladas de lixo próximas às áreas residenciais”, afirmou Amjad al-Shawa, diretor da Rede de ONGs Palestinas, que atua em coordenação com as Nações Unidas.

Ele acrescentou que apenas entre 25% e 30% da ajuda esperada para Gaza entrou até o momento.

Estima-se que 1,5 milhão de pessoas em Gaza necessitam de abrigo.

