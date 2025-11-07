  1. Home
Ghalibaf: Vitória do Irã na guerra de 12 dias reflete o poder do Islã

7 novembro 2025 - 18:07
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o poder militar do Irã — que desferiu um golpe sem precedentes contra o regime israelense — demonstrou a força do Islã e da Ummah Islâmica.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Ghalibaf, que lidera uma delegação parlamentar ao Paquistão, manteve conversações na quinta-feira com Yusuf Raza Gilani, presidente interino do Paquistão, no Palácio Presidencial.

Durante o encontro, Ghalibaf declarou que a agressão israelense contra o Irã, ocorrida em meados de junho, aconteceu enquanto Teerã estava engajado em negociações nucleares, cuja natureza pacífica havia sido constantemente verificada.

O ataque — lançado com apenas 48 horas restantes antes de uma nova rodada de negociações e com apoio direto dos Estados Unidos — foi descrito como uma profunda lição para todas as nações, afirmou ele.

Ghalibaf argumentou que o incidente expôs a falta de sinceridade tanto do regime israelense quanto dos Estados Unidos.

Por sua vez, Gilani condenou o ataque contra a República Islâmica e acrescentou que a resposta corajosa do Irã surpreendeu a comunidade internacional.

