Ex-prisioneiro palestino fica cego após torturas em prisão israelense

Durante sua detenção, Abu Foul, juntamente com centenas de outros prisioneiros que conheceu, foi submetido a severos abusos físicos. O pior momento, recorda ele, foi quando um soldado o atingiu na cabeça com uma cadeira de metal, cerca de seis semanas após sua prisão.

“Perdi a visão quando um soldado agarrou minha cabeça e bateu minha testa várias vezes contra uma cadeira de ferro. Vi o que parecia ser um clarão de luz branca — e, desde então, não vi mais nada”, contou Abu Foul à agência WAFA.

Ele relatou que perdeu a consciência após os golpes e, ao recobrar os sentidos, já não conseguia enxergar. “Pensei que fosse algo temporário — talvez algumas horas ou dias —, mas minha visão nunca voltou”, disse.

Apesar dos repetidos pedidos de atendimento médico, as autoridades prisionais forneceram-lhe pomada e colírio apenas uma vez. “Continuei pedindo tratamento, mas eles me ignoraram. A dor nos olhos e na cabeça nunca parou — é como se uma corrente elétrica passasse da minha cabeça até o olho esquerdo”, relatou.

Atualmente, Abu Foul vive com sua família em uma pequena tenda na cidade de Al-Zawaida, após ter sido deslocado várias vezes — de sua casa destruída em Beit Lahiya para Cidade de Gaza, e novamente devido aos intensos bombardeios. Sua tenda fica próxima a um lixão, cercada pelo mau cheiro do lixo e pelo zumbido constante das moscas.

As forças de ocupação israelenses o sequestraram, juntamente com mais de 200 profissionais de saúde e civis deslocados, no Hospital Kamal Adwan, em 27 de dezembro de 2024, após cercar a instalação por várias semanas.

Ele foi levado para a Escola Al-Fakhoura, em Jabalia, que os soldados haviam transformado em um posto militar, onde os detidos foram espancados durante toda a noite, sob temperaturas congelantes.

Posteriormente, ele foi transferido para uma base próxima de Zikim, onde os soldados confiscaram suas muletas — deixando-o, um amputado, incapaz de se mover por vários meses.

De acordo com organizações de direitos humanos, prisioneiros detidos por Israel são rotineiramente submetidos a execuções, fome deliberada, disseminação intencional de doenças e epidemias, negação de tratamento médico e agressões sexuais, incluindo casos de estupro.

