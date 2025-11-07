  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Ex-prisioneiro palestino fica cego após torturas em prisão israelense

7 novembro 2025 - 19:20
News ID: 1747620
Ex-prisioneiro palestino fica cego após torturas em prisão israelense

De sua cadeira de rodas, em uma tenda improvisada no centro da Faixa de Gaza, Mahmoud Saeed Abu Foul, de 28 anos, pede ao irmão mais novo que lhe entregue um copo d’água. Ele perdeu toda a conexão direta com o mundo ao seu redor desde que ficou cego há dez meses, em consequência das torturas sofridas no infame campo israelense de Sde Teiman.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Durante sua detenção, Abu Foul, juntamente com centenas de outros prisioneiros que conheceu, foi submetido a severos abusos físicos. O pior momento, recorda ele, foi quando um soldado o atingiu na cabeça com uma cadeira de metal, cerca de seis semanas após sua prisão.

“Perdi a visão quando um soldado agarrou minha cabeça e bateu minha testa várias vezes contra uma cadeira de ferro. Vi o que parecia ser um clarão de luz branca — e, desde então, não vi mais nada”, contou Abu Foul à agência WAFA.

Ele relatou que perdeu a consciência após os golpes e, ao recobrar os sentidos, já não conseguia enxergar. “Pensei que fosse algo temporário — talvez algumas horas ou dias —, mas minha visão nunca voltou”, disse.

Apesar dos repetidos pedidos de atendimento médico, as autoridades prisionais forneceram-lhe pomada e colírio apenas uma vez. “Continuei pedindo tratamento, mas eles me ignoraram. A dor nos olhos e na cabeça nunca parou — é como se uma corrente elétrica passasse da minha cabeça até o olho esquerdo”, relatou.

Atualmente, Abu Foul vive com sua família em uma pequena tenda na cidade de Al-Zawaida, após ter sido deslocado várias vezes — de sua casa destruída em Beit Lahiya para Cidade de Gaza, e novamente devido aos intensos bombardeios. Sua tenda fica próxima a um lixão, cercada pelo mau cheiro do lixo e pelo zumbido constante das moscas.

As forças de ocupação israelenses o sequestraram, juntamente com mais de 200 profissionais de saúde e civis deslocados, no Hospital Kamal Adwan, em 27 de dezembro de 2024, após cercar a instalação por várias semanas.

Ele foi levado para a Escola Al-Fakhoura, em Jabalia, que os soldados haviam transformado em um posto militar, onde os detidos foram espancados durante toda a noite, sob temperaturas congelantes.

Posteriormente, ele foi transferido para uma base próxima de Zikim, onde os soldados confiscaram suas muletas — deixando-o, um amputado, incapaz de se mover por vários meses.

De acordo com organizações de direitos humanos, prisioneiros detidos por Israel são rotineiramente submetidos a execuções, fome deliberada, disseminação intencional de doenças e epidemias, negação de tratamento médico e agressões sexuais, incluindo casos de estupro.

.....................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha