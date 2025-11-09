Crimes intermináveis do regime sionista / Vestígios da extração de órgãos em corpos de prisioneiros palestinos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Dr. Ghassan Abu Sitta, cirurgião palestino-britânico, afirmou que as fotos que recebeu dos corpos de palestinos entregues pelo exército israelense “mostram indícios claros de extração de órgãos”.

As imagens dos corpos, enviadas ao Dr. Abu Sitta pelo Ministério da Saúde após serem entregues pelo exército israelense, revelam de forma nítida que pulmões, coração, rins e fígado foram removidos cirurgicamente e com precisão profissional, sem causar danos aos tecidos circundantes.

O tema do roubo de órgãos de palestinos tem um histórico que remonta a várias décadas. Em 1999, a renomada antropóloga norte-americana Nancy Scheper-Hughes fundou a organização Organs Watch — uma entidade criada para monitorar o comércio e o tráfico de órgãos e denunciar as violações relacionadas a essa prática. Apenas um ano após sua fundação, as investigações da entidade levaram-na aos Territórios Ocupados.

Em 2001, em depoimento ao subcomitê do Congresso dos Estados Unidos, Scheper-Hughes revelou que grupos de direitos humanos na Cisjordânia haviam relatado que patologistas e médicos legistas sionistas retiravam tecidos e órgãos dos corpos de mártires palestinos sem o consentimento de suas famílias.

