Muçulmanos e cristãos nigerianos condenam ameaças militares de Trump

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – De acordo com o jornal argelino El Khabar, líderes religiosos emitiram uma declaração conjunta neste domingo, alertando que a retórica de Trump poderia alimentar tensões internas e fortalecer grupos extremistas na nação mais populosa da África.

A Nigéria, dividida quase igualmente entre um norte de maioria muçulmana e um sul de maioria cristã, enfrenta há décadas conflitos comunitários que ceifaram vidas em ambas as fés. Analistas alertam que declarações inflamadas de origem estrangeira podem aprofundar ainda mais essas divisões.

Alegações recentes que circulam nas redes sociais — afirmando a existência de um “genocídio contra cristãos” na Nigéria — ganharam força entre movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa.

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, rejeitou tais alegações, enfatizando que a liberdade religiosa e a tolerância são princípios fundamentais da identidade coletiva do país e que assim permanecerão para sempre.

O jornal El Khabar observou ainda que, nos últimos anos, alguns grupos separatistas no sudeste da Nigéria têm tentado promover a narrativa de perseguição aos cristãos para justificar suas agendas políticas.

Líderes religiosos de ambas as fés apelaram a políticos estrangeiros para que evitem declarações capazes de desestabilizar o país ou prejudicar os esforços em curso para promover a unidade e a paz.

