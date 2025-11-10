Munição israelense não detonada mata segunda criança em menos de 24 horas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Complexo Médico Nasser confirmou que uma criança morreu em razão da explosão de um artefato deixado pelas forças de ocupação israelenses na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Outra criança também foi morta na noite de sábado, após a detonação de um resquício explosivo de guerra nas proximidades da área de Hamad City, no noroeste de Khan Yunis.

A Diretoria de Resposta Rápida em Gaza havia alertado, na última quarta-feira, que as munições não detonadas utilizadas pelo exército israelense durante os ataques continuam representando grave ameaça à população palestina.

Embora o cessar-fogo tenha interrompido as hostilidades ativas, os resquícios da guerra deixados pelas forças israelenses continuam a provocar mortes.

De acordo com dados do Centro Palestino de Direitos Humanos, cerca de 20 mil projéteis e foguetes não detonados permanecem espalhados por toda a Faixa de Gaza. O Centro também informou que a entrada dos equipamentos necessários às operações de desminagem ainda não foi autorizada.

Gaza, que hoje se assemelha a um vasto campo minado a céu aberto, representa um perigo particular para as crianças — o grupo mais vulnerável —, muitas das quais desconhecem os riscos mortais que essas munições representam.

