Manifestantes realizaram atos massivos em Tel Avivi e Nahariya no sábado (8), exigindo a criação de uma comissão oficial de inquérito para analisar as falhas na resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 pelo governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

O ataque, realizado pela resistência palestina em resposta aos crimes da ocupação, marcou um momento histórico no conflito israelo-palestino, demonstrando a prontidão e a astúcia da resistência no terreno, infligindo pesadas baixas à ocupação.

A situação surge num contexto de demissões de autoridades israelenses, que admitiram sua falha em conter o ataque, enquanto Netanyahu insiste em se esquivar da própria responsabilidade.

