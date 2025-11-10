Mulher iraniana no coração da tecnologia da Toyota: de Sharif à criação dos “computadores sobre quatro rodas”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A engenheira iraniana Leila Sharifian, gerente técnica da Toyota Japão, está à frente do projeto “Software-Defined Vehicle”, uma iniciativa pioneira que busca transformar os automóveis em verdadeiros computadores inteligentes e móveis, marcando um novo capítulo na convergência entre engenharia mecânica e tecnologia digital.

Formada pelas universidades Amirkabir e Sharif, no Irã, Sharifian foi posteriormente aceita na ETH Zurique, uma das instituições mais renomadas do mundo, onde ingressou em um dos campos mais complexos da engenharia moderna. Mantendo vivo o interesse pela mecânica — desde motores a diesel até baterias elétricas e, mais recentemente, tecnologias conectadas —, ela consolidou uma carreira exemplar na Toyota.

Ela declarou que “esta área combina tecnologia e compreensão das necessidades futuras dos clientes. Sou nova nesse campo, mas tenho grande entusiasmo em aprender.”

Ao longo de seus 13 anos de trajetória na Toyota, Sharifian acompanhou as transformações tecnológicas dentro da indústria automobilística, evoluindo de engenheira sênior para gerente de grupo e, posteriormente, gerente técnica. “A cada poucos anos, eu buscava uma nova aventura — e, felizmente, a Toyota me proporcionou essa oportunidade”, acrescentou.

Apesar das conquistas, a engenheira ressalta que o caminho não tem sido fácil para uma mulher iraniana atuando em um setor majoritariamente masculino. “Desde o dia em que tomei uma decisão fora do convencional, comecei a ser questionada. Muitas vezes, em reuniões, fui ignorada — até perceberem que eu era a gerente do projeto”, relatou.

Sharifian dedica-se hoje a inspirar meninas a seguirem o caminho das ciências exatas e da engenharia. “Quando as meninas me perguntam se podem ter sucesso em matemática, eu respondo: por que não? Precisamos reconhecer os estereótipos e apoiar umas às outras”, afirmou.

Orgulhosa de sua identidade iraniana, ela enaltece a coragem das jovens do Irã: “Às vezes, sinto que são elas que deveriam estar me ensinando. São exatamente esses caminhos corajosos que transformam a cultura.”

Como mensagem final, ela aconselha as jovens iranianas a superarem barreiras mentais, manterem-se firmes em suas áreas de interesse, aprenderem idiomas internacionais e valorizarem o networking profissional. “O sucesso é uma combinação de esforço, autoconfiança, ignorar opiniões desmotivadoras e um pouco de sorte”, destacou.

Encerrando sua fala, Sharifian reforçou uma lição que carrega consigo: “Quando você enfrentar situações difíceis, não tenha medo de pedir ajuda. Essa é uma das lições mais importantes que aprendi na vida.”

