Colonos sionistas invadem a Mesquita de Al-Aqsa sob proteção policial

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Nesta quarta-feira, dezenas de colonos judeus extremistas invadiram a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Ocupada, enquanto as autoridades israelenses impuseram severas restrições aos fiéis muçulmanos que tentavam entrar no recinto sagrado.

Segundo o portal Al-Qastal, pelo menos 154 colonos invadiram a Mesquita através do Portão de Al-Maghariba e percorreram seus pátios sob forte proteção policial.

Durante sua presença no local sagrado islâmico, os colonos receberam palestras de rabinos sobre o suposto “Monte do Templo” e vários deles realizaram provocativamente orações talmúdicas na parte oriental da Mesquita.

Enquanto isso, a polícia de ocupação israelense impôs rígidas restrições de entrada e circulação aos fiéis muçulmanos nos portões da Mesquita, impedindo muitos deles de acessar o recinto sagrado.

