Araqchi: Acordo do Cairo foi aniquilado pelos EUA e pelo E3

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em uma publicação feita em sua conta no X, o chanceler iraniano afirmou que, assim como a diplomacia atacada por Israel e pelos Estados Unidos em junho, o Acordo do Cairo foi aniquilado pelos EUA e pelo E3.

Acrescentou: “A sórdida sequência de acontecimentos que nos trouxe até aqui é a seguinte:”

– Quando estávamos prestes a realizar a sexta rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos, o Irã foi subitamente atacado por Israel e, em seguida, pelos próprios EUA.

– Quando o Irã assinou posteriormente um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no Cairo para retomar as inspeções — com a mediação do Egito e apesar do bombardeio contra nossas instalações nucleares — o E3 avançou com sanções da ONU contra o nosso povo, sob pressão dos Estados Unidos.

Araqchi ressaltou que já “é evidente para todos que o Irã não é a parte que busca criar outra crise. Tampouco é reconhecida a nossa boa vontade”.

Por fim, afirmou: “Dado que o E3 e os EUA buscam uma escalada, sabem perfeitamente que o fim oficial do Acordo do Cairo é o resultado direto de suas provocações.”

