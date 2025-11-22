Manifestação pró-Palestina reúne milhares em Bolonha, na Itália

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Milhares de manifestantes pró-Palestina se reuniram nesta sexta-feira, 21 de novembro, do lado de fora de uma partida da EuroLeague em Bolonha para protestar contra as ações de Israel em Gaza.

A manifestação ocorreu antes da partida entre Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv e rapidamente evoluiu para confrontos com a polícia. As forças de segurança utilizaram gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar a multidão, enquanto os manifestantes acendiam fogos de artifício, empunhavam bandeiras palestinas e entoavam slogans contra Israel.

A mobilização evidenciou a crescente reação internacional contra a campanha militar de Israel em Gaza e refletiu os apelos de ativistas pelo boicote a equipes esportivas israelenses. Protestos semelhantes têm sido realizados em diversas cidades europeias nas últimas semanas, tendo como alvo eventos culturais e esportivos vinculados a Israel.

O episódio em Bolonha ressaltou como as competições esportivas internacionais têm se tornado, cada vez mais, arenas de expressão política e de movimentos de solidariedade, atraindo a atenção global para a crise humanitária nos territórios palestinos ocupados.

