Ministro das Relações Exteriores do Irã alerta sobre as atividades do regime israelense no Caribe e na América Latina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, alertou para o que descreveu como atividades perigosas do regime israelense no Caribe e na América Latina, qualificando-as como uma séria ameaça à paz, à estabilidade e à tranquilidade na região.

Segundo a agência Tasnim, Araqchi fez as declarações durante uma conversa telefônica, nesta terça-feira, com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Eduardo Gil Pinto, na qual ambos discutiram as relações bilaterais e os últimos acontecimentos no Caribe.

Os ministros revisaram a cooperação nos âmbitos econômico, comercial e tecnológico, destacando a necessidade de ampliar os laços em níveis bilateral e multilateral, inclusive no marco da cooperação Sul-Sul. Eles também trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos internacionais mais amplos e sobre a situação na América Latina.

Araqchi condenou o que chamou de políticas de intimidação dos Estados Unidos contra a Venezuela e outras nações independentes em desenvolvimento no Hemisfério Ocidental. Ele afirmou que a ameaça de Washington de recorrer ao uso da força contra a Venezuela constitui uma grave violação da Carta das Nações Unidas e dos princípios fundamentais do direito internacional.

Ele enfatizou que a comunidade internacional tem a responsabilidade coletiva de defender os princípios e os objetivos das Nações Unidas diante das ações unilaterais dos Estados Unidos. Ao se referir às atividades do regime israelense no Caribe e na América Latina, Araqchi as descreveu como uma grande ameaça à paz e à estabilidade regionais. Ele ressaltou ainda que os governos têm o dever de processar e punir os responsáveis israelenses acusados de genocídio e outros crimes.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Gil Pinto, expressou apreço pela posição de princípio do Irã e destacou a importância de fortalecer as relações estratégicas entre Teerã e Caracas. Ele também elogiou a resiliência do povo e do governo venezuelanos em resistir ao que chamou de pressões e intervenções ilegais dos Estados Unidos.

