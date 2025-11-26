Israel matou 40 crianças na Cisjordânia desde o início do ano

As Nações Unidas anunciaram na terça-feira (25) que 40 crianças palestinas foram mortas por “Israel” na Cisjordânia desde o início deste ano, numa perigosa escalada de violência contra civis, especialmente crianças.

Segundo o relatório da ONU, 65 palestinos foram mortos apenas na província de Jenin, o que representa cerca de um terço do número total de vítimas na Cisjordânia durante o mesmo período, em meio a contínuos e repetidos ataques israelenses a campos e cidades palestinas.

O relatório indicou que mais de 90 incidentes relacionados a ataques ao processo educacional foram registrados entre julho e setembro do ano passado, o que levou à interrupção dos estudos de mais de 12.000 alunos em diferentes áreas da Cisjordânia, como resultado de incursões, tiroteios ou restrições impostas à circulação de alunos e professores.

