Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Dr. Yaqin, professor de Ecotoxicologia Aquática da Faculdade de Ciências Marinhas e Pesca da Universidade Hasanuddin, na Indonésia, visitou a Agência de Notícias ABNA e, em entrevista, descreveu o Irã como uma nação pioneira e um modelo excepcional de avanço científico.

Segundo ele, que viajou ao Irã para ampliar a cooperação científica e estabelecer uma rede de pesquisa com a Universidade de Gonabad, em Mashhad, e com a Universidade de Teerã, sua motivação surgiu de uma constatação simples:

“Quando soube que a Turquia fica a apenas três horas do Irã, decidi que, após participar do Simpósio Internacional em Istambul, eu precisava vir ao Irã. Nos últimos um ou dois anos, o Irã tem sido um verdadeiro fenômeno devido à sua firmeza diante da hegemonia dos Estados Unidos e do regime israelense. Para mim, era importante ver este país de perto; um país que, apesar de quarenta e dois anos de sanções, alcançou um progresso científico e tecnológico notável.”

Ele acrescentou: “Meus esforços para estabelecer vínculos acadêmicos com pesquisadores na Turquia não tiveram resposta, mas no Irã fui recebido com retorno imediato e uma hospitalidade extraordinária. Enviei um e-mail pela manhã e recebi a resposta naquela mesma noite. Meu colega iraniano não apenas aceitou colaborar, como também assumiu todas as minhas despesas de hospedagem e deslocamento interno. Esse nível de hospitalidade foi realmente impressionante.”

O professor Yaqin prosseguiu: “Nos últimos anos, acompanhei constantemente os trabalhos dos pesquisadores iranianos. O Irã alcançou avanços significativos no monitoramento de poluentes e em novos métodos de absorção de microplásticos. Essas experiências são extremamente valiosas para países como a Indonésia.”

Enfatizando que a cooperação acadêmica com o Irã pode abrir um novo horizonte para as universidades indonésias, ele observou:

“A ciência é sempre moldada por paradigmas. Não devemos limitar-nos apenas à cooperação com universidades ocidentais. A civilização iraniana e as civilizações do Arquipélago Malaio mantiveram relações durante séculos, e essa conexão precisa ser revivida.”

Yaqin descreveu sua visita à biblioteca do falecido aiatolá Mar’ashi Najafi como “impactante”:

“Vi um estudioso idoso que passava as noites na biblioteca, dedicando-se à pesquisa apenas com papel e caneta. Esse espírito de erudição é o verdadeiro patrimônio do Irã.”

Comentando sobre as representações negativas do Irã na mídia internacional, ele afirmou:

“Como acadêmico, nunca fui influenciado pelas notícias falsas sobre o Irã. Muitas dessas falsidades são propagadas por grupos que têm problemas com a resistência do Irã contra os Estados Unidos e Israel. Porém, após a guerra de doze dias, muitos intelectuais ao redor do mundo reconheceram abertamente que o Irã é o único país que permaneceu firme diante da opressão, agindo de forma pragmática e não apenas repetindo slogans.”

O professor também destacou a importância dos estudos de futuro nas universidades indonésias:

“O Irã formula suas macroestratégias utilizando as ciências de estudos do futuro. Essa experiência pode ser extremamente útil para cidades indonésias, incluindo Makassar.”

Dirigindo-se aos indonésios, ele declarou: “Para compreender o Irã de forma precisa, é necessário vê-lo de perto. Sugiro que sejam criados pacotes de viagem ‘Umrah-plus-Irã’, para que as pessoas possam visitar simultaneamente os locais da Umrah, na Arábia Saudita, e o Irã, permitindo-lhes conhecer de perto as realidades culturais e científicas desses dois países. Viagens assim podem ampliar a consciência pública e transformar nossa compreensão do mundo islâmico.”

Por fim, o acadêmico concluiu: “O povo da Indonésia deve viajar para além da propaganda e dos rumores, a fim de obter uma compreensão verdadeira do Irã. O Irã é um país de ciência avançada, cultura autêntica e um povo extraordinariamente hospitaleiro.”

