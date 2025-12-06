“Número de palestinos mortos por Israel sobe para 367 após trégua

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em comunicado divulgado neste sábado, o Ministério da Saúde palestino informou que as forças israelenses mataram 367 palestinos desde o início do cessar-fogo, em 11 de outubro, no enclave costeiro.

Além disso, um total de 953 palestinos ficaram feridos em ataques israelenses desde esse mês, segundo o comunicado.

As autoridades de Gaza também apontaram que o número total de vítimas desde o início da ofensiva, em 7 de outubro de 2023, chega a 70.354 mortos e 171.030 feridos.

Nas últimas 48 horas, os serviços de resgate recuperaram os corpos de seis pessoas — uma nas últimas horas e cinco entre os escombros de ataques anteriores —, enquanto contabilizaram 15 feridos devido a ataques israelenses.

Recentemente, o Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS) acusou Israel de aumentar suas violações do cessar-fogo em Gaza, incluindo “assassinatos, demolições de residências, deslocamento de civis e restrições à entrada de ajuda humanitária”.

................

308