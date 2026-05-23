A guerra não é um jogo de videogame, afirma embaixador do Brasil no Irã

O embaixador brasileiro em Teerã, Andrés Véras Guimarães, afirmou à BBC Brasil em 20 de abril que “a guerra não é um videogame”, ao relatar bombardeios diários estadunidenses e israelenses contra o Irã. Segundo o diplomata, ataques iniciados em 28 de fevereiro já causaram mais de 3.500 mortes no Irã, incluindo 175 vítimas na escola primária Shayare Tayebe, em Minab, destruída por um míssil no primeiro dia da ofensiva.

Véras Guimarães declarou que expressões como “danos colaterais” servem para “minimizar as consequências da guerra”, citando bombardeios contra hospitais, universidades, residências e infraestrutura civil iraniana.

Dados citados pela BBC mostram que 22 escolas e 17 centros de saúde foram atingidos, enquanto o Crescente Vermelho Iraniano relatou danos ou destruição em 763 escolas e 316 unidades médicas desde o início da agressão.

O embaixador afirmou que ameaças de Donald Trump sobre “destruir pontes e usinas” e declarar que “esta noite toda uma civilização morrerá” ampliaram temores de crimes de guerra e genocídio entre iranianos.

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