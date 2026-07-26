O Status Narrativo e a Autenticidade da Ziyarat de Arbaeen – Parte 1

A Ziyarat de Arbaeen é uma das súplicas de peregrinação mais autênticas e reconhecidas da tradição xiita, transmitida pelo Imam Sadiq (A.S.) e registrada nas mais importantes obras de hadith e coletâneas de orações. A recomendação para sua recitação no Dia de Arbaeen, bem como sua ampla transmissão nas fontes clássicas, demonstra o lugar de destaque que essa peregrinação ocupa na cultura e na espiritualidade xiita.