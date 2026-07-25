A Firmeza do Pacto; Como a "Fidelidade à Promessa" Transformou as Equações Mundiais

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (que a paz esteja sobre eles) — ABNA: O conceito de "pacto" no pensamento islâmico não é uma noção abstrata, mas uma verdade existencial que molda a identidade do crente. Este escrito examina as dimensões do pacto com o Imã e Líder Mártir da comunidade, o Mártir Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), e demonstra como esse juramento de fidelidade é a continuação do pacto que os crentes firmaram com Deus. A análise de seu pensamento e de sua conduta prática é a personificação do versículo: "Entre os crentes, há homens que foram fiéis ao pacto que fizeram com Deus" (1). O pacto com a liderança não é uma mera relação política, mas um vínculo de fé e abrangente, baseado na responsabilidade, no discernimento e na perseverança no caminho divino — oferecendo ao mundo islâmico um modelo ímpar de governança comprometida.

O Conceito de Pacto no Alcorão e no Pensamento Islâmico

A palavra "pacto" e seus derivados são conceitos-chave no Alcorão Sagrado, aparecendo em mais de vinte versículos e denotando uma aliança sólida e vinculante entre o ser humano e Deus. Esse pacto se manifesta em vários níveis da relação do homem com o Criador, com os profetas e com a comunidade de crentes. O Alcorão indaga: "Acaso não se lhes teria exigido o compromisso do Livro?" (2). Esse compromisso é o pacto inato e racional que convoca o ser humano à adesão à verdade e à confiabilidade.

No sistema de pensamento do Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), o pacto com o guardião jurista e líder islâmico é a continuação e o complemento desse mesmo pacto divino. Ele enfatizou repetidamente que a fidelidade à liderança é, na verdade, a renovação do compromisso com Deus e com os objetivos dos profetas. Essa visão está enraizada no versículo: "Em verdade, aqueles que te juram fidelidade, juram fidelidade a Deus. A mão de Deus está sobre as mãos deles" (3). Interpretando este versículo, o Líder Supremo afirmou: "Aqueles que juraram fidelidade ao Profeta (que a paz esteja sobre ele) no caminho do Islã, na verdade, juraram fidelidade a Deus; a mão que apertava a mão dos muçulmanos para a fidelidade era a mão de Deus". Este princípio fundamental constitui a base teórica do pacto com a liderança, cujas dimensões exploraremos a seguir (4).

A Fidelidade ao Pacto; O Eixo da Governança Comprometida

Uma das características mais marcantes da liderança do Mártir Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), amplamente documentada, é sua "fidelidade ao pacto divino" ao longo de décadas de gestão do sistema islâmico. Essa qualidade fez dele a personificação do versículo: "Entre os crentes, há homens que foram fiéis ao pacto que fizeram com Deus; alguns já cumpriram seu dever, e outros ainda aguardam, e não mudaram em nada" (5).

Esse conceito não significa apenas a defesa intransigente dos princípios, mas também a atualização de métodos e ferramentas dentro do quadro de princípios imutáveis. Como afirmam as análises, "no sistema de liderança do nosso mártir, esse princípio fundamental se materializou na prática e na gestão macro. A firmeza em princípios como independência política, não alinhamento, busca pela justiça e centralidade da natureza islâmica do sistema foram linhas vermelhas das quais nunca se desviou, sob qualquer pressão e em qualquer tempo" (6).

A Responsabilidade; A Face Concreta do Pacto com Deus

Outra dimensão do pacto com a liderança é o conceito de "responsabilidade", que, no pensamento do Ayatollah Khamenei, é um dos requisitos mais importantes do pacto com Deus e com o povo. Dirigindo-se aos responsáveis do sistema, ele declarou: "Dissemos que este ano é o ano da 'prestação de contas'... A prestação de contas é uma verdade islâmica. É o próprio ser responsável. Ser responsável significa que o ser humano — em qualquer nível que esteja —, em primeiro lugar, critique a si mesmo. Veja quais fatores influenciaram seu comportamento, suas palavras e suas decisões. Veja se sua conduta foi racional e baseada na piedade, ou se foi movida por desejos egoístas, arrogância e motivações pessoais".

Ele relacionou essa responsabilidade ao versículo: "Em verdade, o ouvido, a visão e o coração, sobre cada um deles serás interrogado" (7), e enfatizou que "todos devemos prestar contas sobre o que nossos olhos viram, e se vimos ou quisemos ver, ouvir, decidir, agir ou não" (8). Essa interpretação da responsabilidade demonstra que o pacto com a liderança não é apenas um compromisso político, mas um compromisso existencial e ético que abrange todas as dimensões da vida do indivíduo e da sociedade.

A Perseverança no Pacto; O Segredo das Previsões Civilizacionais

Um dos aspectos mais surpreendentes da liderança do Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) foi sua capacidade de prever grandes transformações civilizacionais e de manter suas análises ao longo de muitos anos. As pesquisas indicam que "o segredo das análises e previsões firmes e bem-sucedidas do Líder da Revolução Islâmica está em sua confiança na geometria revelada do Alcorão Sagrado, com base em duas leis: 'o fluxo das tradições divinas no Alcorão' e 'a confiança plena nas promessas e advertências de Deus, o Altíssimo'" (9). Essa característica é a personificação da "veracidade no pacto", pois a fidelidade ao pacto com Deus exige fé inabalável em Suas promessas e perseverança no caminho traçado.

Essa perseverança nunca significou rigidez ou estagnação. Como diz uma análise, "ao contrário da crença comum que equipara firmeza à estagnação, sua liderança demonstrou que a firmeza nos princípios exige transformação nos métodos e ferramentas. Como um rio cujo curso é fixo, mas cuja corrente está em constante renovação" (10). Essa abordagem delineia um pacto dinâmico e vivo que, ao mesmo tempo em que se mantém fiel aos fundamentos, está sempre atualizado.

Os Requisitos do Pacto com a Liderança na Prática

a. Pacto e Discernimento; A Necessidade de Conhecer o Inimigo

O pacto com a liderança exige discernimento e o conhecimento preciso das trincheiras do bem e do mal. O Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) sempre enfatizou em suas palavras que "o sionismo não é uma crença nem uma religião, e não o igualamos ao judaísmo. Trata-se de uma ideologia fascista, política e agressiva, que só pode sobreviver através da opressão, da tirania e da usurpação das terras dos muçulmanos despossuídos". Esse conhecimento faz parte do pacto que os crentes fazem com sua liderança; um pacto no qual "identificar o inimigo e suas táticas" é apresentado como uma das principais estratégias para enfrentar as agressões dos inimigos do Islã (12).

b. Pacto e Resistência; A Continuidade do Caminho dos Profetas

Em última análise, o pacto com a liderança é um compromisso com a resistência e a continuidade do caminho dos profetas. O Alcorão Sagrado, dirigindo-se ao Profeta (que a paz esteja sobre ele) e aos crentes, ordena: "Persevera, pois, como te foi ordenado, bem como aqueles que se arrependeram contigo" (12). Essa perseverança é a própria essência do pacto que o Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) firmou com a comunidade islâmica; um pacto no qual "a resistência é apresentada como a chave para quebrar a opressão sionista e cuja continuidade em todas as esferas é enfatizada" (13).

Portanto, o pacto com o Imã e Líder Mártir da comunidade, o Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), transcende uma relação política ou a escolha de um líder; é a renovação do compromisso com Deus e o juramento de continuar o caminho dos profetas. Esse pacto assenta-se sobre três pilares fundamentais: "fidelidade aos princípios e valores islâmicos", "responsabilidade perante Deus e o povo", e "perseverança e resistência no caminho divino". Sua liderança foi a materialização prática desse pacto; um pacto em que a firmeza nos fundamentos se aliou à evolução nos métodos, traçando uma visão clara da nova civilização islâmica.

Hoje, honrar esse pacto não significa venerar uma personalidade histórica, mas sim dar continuidade ao caminho que ele traçou; um caminho no qual o discernimento, a busca pela justiça, a independência e a resistência são as linhas mestras do movimento em direção à sociedade islâmica ideal. Esse pacto é uma resposta ao chamado do Alcorão: "E cumpri o pacto de Deus, quando fizerdes um pacto, e não violareis os juramentos depois de os terdes confirmado" (14). E este é o legado precioso que o Mártir da Comunidade deixou para as gerações futuras; um legado que, até o advento do Imam da Era (que Deus apresse sua chegada), será a luz que guiará a comunidade islâmica.

Notas: