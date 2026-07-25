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A Firmeza do Pacto; Como a "Fidelidade à Promessa" Transformou as Equações Mundiais

25 julho 2026 - 15:13
News ID: 1844740
A Firmeza do Pacto; Como a "Fidelidade à Promessa" Transformou as Equações Mundiais

O pacto com o Líder Mártir é a renovação do compromisso com a "Mão de Deus" e a continuidade do versículo que diz: "Entre os crentes, há homens que foram fiéis ao pacto que fizeram com Deus" — um pacto que entrelaça a fidelidade aos princípios com a evolução dos métodos e a responsabilidade corânica (Al-Isra/36). O segredo de suas previsões civilizacionais reside na confiança nas leis divinas e na certeza das promessas inequívocas de Deus. Fazer um pacto com Ele significa aceitar a prestação de contas perante as criaturas e perseverar no caminho dos profetas, com discernimento para distinguir a trincheira do bem da do mal. Honrar esse pacto é dar continuidade a um caminho que se sustenta em três pilares — "fidelidade, resistência e discernimento" — rumo à nova civilização islâmica; um legado que iluminará a jornada da comunidade até o advento do Imam da Era (que Deus apresse sua chegada).

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (que a paz esteja sobre eles) — ABNA: O conceito de "pacto" no pensamento islâmico não é uma noção abstrata, mas uma verdade existencial que molda a identidade do crente. Este escrito examina as dimensões do pacto com o Imã e Líder Mártir da comunidade, o Mártir Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), e demonstra como esse juramento de fidelidade é a continuação do pacto que os crentes firmaram com Deus. A análise de seu pensamento e de sua conduta prática é a personificação do versículo: "Entre os crentes, há homens que foram fiéis ao pacto que fizeram com Deus" (1). O pacto com a liderança não é uma mera relação política, mas um vínculo de fé e abrangente, baseado na responsabilidade, no discernimento e na perseverança no caminho divino — oferecendo ao mundo islâmico um modelo ímpar de governança comprometida.

O Conceito de Pacto no Alcorão e no Pensamento Islâmico

A palavra "pacto" e seus derivados são conceitos-chave no Alcorão Sagrado, aparecendo em mais de vinte versículos e denotando uma aliança sólida e vinculante entre o ser humano e Deus. Esse pacto se manifesta em vários níveis da relação do homem com o Criador, com os profetas e com a comunidade de crentes. O Alcorão indaga: "Acaso não se lhes teria exigido o compromisso do Livro?" (2). Esse compromisso é o pacto inato e racional que convoca o ser humano à adesão à verdade e à confiabilidade.

No sistema de pensamento do Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), o pacto com o guardião jurista e líder islâmico é a continuação e o complemento desse mesmo pacto divino. Ele enfatizou repetidamente que a fidelidade à liderança é, na verdade, a renovação do compromisso com Deus e com os objetivos dos profetas. Essa visão está enraizada no versículo: "Em verdade, aqueles que te juram fidelidade, juram fidelidade a Deus. A mão de Deus está sobre as mãos deles" (3). Interpretando este versículo, o Líder Supremo afirmou: "Aqueles que juraram fidelidade ao Profeta (que a paz esteja sobre ele) no caminho do Islã, na verdade, juraram fidelidade a Deus; a mão que apertava a mão dos muçulmanos para a fidelidade era a mão de Deus". Este princípio fundamental constitui a base teórica do pacto com a liderança, cujas dimensões exploraremos a seguir (4).

A Fidelidade ao Pacto; O Eixo da Governança Comprometida

Uma das características mais marcantes da liderança do Mártir Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), amplamente documentada, é sua "fidelidade ao pacto divino" ao longo de décadas de gestão do sistema islâmico. Essa qualidade fez dele a personificação do versículo: "Entre os crentes, há homens que foram fiéis ao pacto que fizeram com Deus; alguns já cumpriram seu dever, e outros ainda aguardam, e não mudaram em nada" (5).

Esse conceito não significa apenas a defesa intransigente dos princípios, mas também a atualização de métodos e ferramentas dentro do quadro de princípios imutáveis. Como afirmam as análises, "no sistema de liderança do nosso mártir, esse princípio fundamental se materializou na prática e na gestão macro. A firmeza em princípios como independência política, não alinhamento, busca pela justiça e centralidade da natureza islâmica do sistema foram linhas vermelhas das quais nunca se desviou, sob qualquer pressão e em qualquer tempo" (6).

A Responsabilidade; A Face Concreta do Pacto com Deus

Outra dimensão do pacto com a liderança é o conceito de "responsabilidade", que, no pensamento do Ayatollah Khamenei, é um dos requisitos mais importantes do pacto com Deus e com o povo. Dirigindo-se aos responsáveis do sistema, ele declarou: "Dissemos que este ano é o ano da 'prestação de contas'... A prestação de contas é uma verdade islâmica. É o próprio ser responsável. Ser responsável significa que o ser humano — em qualquer nível que esteja —, em primeiro lugar, critique a si mesmo. Veja quais fatores influenciaram seu comportamento, suas palavras e suas decisões. Veja se sua conduta foi racional e baseada na piedade, ou se foi movida por desejos egoístas, arrogância e motivações pessoais".

Ele relacionou essa responsabilidade ao versículo: "Em verdade, o ouvido, a visão e o coração, sobre cada um deles serás interrogado" (7), e enfatizou que "todos devemos prestar contas sobre o que nossos olhos viram, e se vimos ou quisemos ver, ouvir, decidir, agir ou não" (8). Essa interpretação da responsabilidade demonstra que o pacto com a liderança não é apenas um compromisso político, mas um compromisso existencial e ético que abrange todas as dimensões da vida do indivíduo e da sociedade.

A Perseverança no Pacto; O Segredo das Previsões Civilizacionais

Um dos aspectos mais surpreendentes da liderança do Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) foi sua capacidade de prever grandes transformações civilizacionais e de manter suas análises ao longo de muitos anos. As pesquisas indicam que "o segredo das análises e previsões firmes e bem-sucedidas do Líder da Revolução Islâmica está em sua confiança na geometria revelada do Alcorão Sagrado, com base em duas leis: 'o fluxo das tradições divinas no Alcorão' e 'a confiança plena nas promessas e advertências de Deus, o Altíssimo'" (9). Essa característica é a personificação da "veracidade no pacto", pois a fidelidade ao pacto com Deus exige fé inabalável em Suas promessas e perseverança no caminho traçado.

Essa perseverança nunca significou rigidez ou estagnação. Como diz uma análise, "ao contrário da crença comum que equipara firmeza à estagnação, sua liderança demonstrou que a firmeza nos princípios exige transformação nos métodos e ferramentas. Como um rio cujo curso é fixo, mas cuja corrente está em constante renovação" (10). Essa abordagem delineia um pacto dinâmico e vivo que, ao mesmo tempo em que se mantém fiel aos fundamentos, está sempre atualizado.

Os Requisitos do Pacto com a Liderança na Prática

a. Pacto e Discernimento; A Necessidade de Conhecer o Inimigo

O pacto com a liderança exige discernimento e o conhecimento preciso das trincheiras do bem e do mal. O Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) sempre enfatizou em suas palavras que "o sionismo não é uma crença nem uma religião, e não o igualamos ao judaísmo. Trata-se de uma ideologia fascista, política e agressiva, que só pode sobreviver através da opressão, da tirania e da usurpação das terras dos muçulmanos despossuídos". Esse conhecimento faz parte do pacto que os crentes fazem com sua liderança; um pacto no qual "identificar o inimigo e suas táticas" é apresentado como uma das principais estratégias para enfrentar as agressões dos inimigos do Islã (12).

b. Pacto e Resistência; A Continuidade do Caminho dos Profetas

Em última análise, o pacto com a liderança é um compromisso com a resistência e a continuidade do caminho dos profetas. O Alcorão Sagrado, dirigindo-se ao Profeta (que a paz esteja sobre ele) e aos crentes, ordena: "Persevera, pois, como te foi ordenado, bem como aqueles que se arrependeram contigo" (12). Essa perseverança é a própria essência do pacto que o Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele) firmou com a comunidade islâmica; um pacto no qual "a resistência é apresentada como a chave para quebrar a opressão sionista e cuja continuidade em todas as esferas é enfatizada" (13).

Portanto, o pacto com o Imã e Líder Mártir da comunidade, o Ayatollah Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), transcende uma relação política ou a escolha de um líder; é a renovação do compromisso com Deus e o juramento de continuar o caminho dos profetas. Esse pacto assenta-se sobre três pilares fundamentais: "fidelidade aos princípios e valores islâmicos", "responsabilidade perante Deus e o povo", e "perseverança e resistência no caminho divino". Sua liderança foi a materialização prática desse pacto; um pacto em que a firmeza nos fundamentos se aliou à evolução nos métodos, traçando uma visão clara da nova civilização islâmica.

Hoje, honrar esse pacto não significa venerar uma personalidade histórica, mas sim dar continuidade ao caminho que ele traçou; um caminho no qual o discernimento, a busca pela justiça, a independência e a resistência são as linhas mestras do movimento em direção à sociedade islâmica ideal. Esse pacto é uma resposta ao chamado do Alcorão: "E cumpri o pacto de Deus, quando fizerdes um pacto, e não violareis os juramentos depois de os terdes confirmado" (14). E este é o legado precioso que o Mártir da Comunidade deixou para as gerações futuras; um legado que, até o advento do Imam da Era (que Deus apresse sua chegada), será a luz que guiará a comunidade islâmica.

Notas:

  1. Surata Al-Ahzab, versículo 23.

  2. Surata Al-A'raf, versículo 169.

  3. Surata Al-Fath, versículo 10.

  4. Site oficial do Escritório do Líder Supremo (2012). Discurso na Universidade Imam Hossein (que a paz esteja sobre ele).

  5. Surata Al-Ahzab, versículo 23.

  6. Agência de Notícias Mehr (2026). O Líder Mártir Ayatollah Khamenei, Personificação do Versículo Corânico.

  7. Surata Al-Isra, versículo 36.

  8. Hamidi, Ruhollah et al. (2025). Estilos de Tomada de Decisão na Perspectiva do Alcorão Sagrado com Ênfase no Pensamento do Imam Khamenei. Estudos Contemporâneos do Alcorão, 4(11), 95-125.

  9. Miry, Seyyed Saeed (2024). A Origem Corânica da Firmeza do Ayatollah Khamenei na Previsão de Grandes Transformações Civilizacionais. Revista Científica de História da Cultura e Civilização Islâmica.

  10. Agência de Notícias Mehr (2026). O Líder Mártir Ayatollah Khamenei, Personificação do Versículo Corânico.

  11. Mashhadi, Babak e Rezaei Isfahani, Mohammad Ali (2025). Características dos Judeus no Alcorão e Estratégias para Enfrentá-los com Ênfase no Pensamento Corânico do Imam Khamenei. Estudos Contemporâneos do Alcorão, 4(13), 9-47.

  12. Surata Hud, versículo 112.

  13. Mashhadi, Babak e Rezaei Isfahani, Mohammad Ali (2025). Características dos Judeus no Alcorão e Estratégias para Enfrentá-los com Ênfase no Pensamento Corânico do Imam Khamenei. Estudos Contemporâneos do Alcorão, 4(13), 9-47.

  14. Surata An-Nahl, versículo 91.

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