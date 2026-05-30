Custo da guerra contra o Irã pesa no orçamento das famílias nos EUA

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Desde o início do conflito com o Irã, em 28 de fevereiro, cada família americana arcou, em média, com um custo adicional de US$ 447,19 diretamente vinculado aos combustíveis, de acordo com dados da Moody's.

O aumento dos preços da gasolina e das passagens aéreas significou, em conjunto, um custo adicional de quase US$ 60 bilhões para os consumidores dos Estados Unidos. Apenas três meses após o início da guerra, esses números já começam a refletir o sofrimento econômico que a crise energética está causando na população.

Mark Zandi, economista-chefe da Moody's, alertou que o aumento dos custos da energia tem levado muitas famílias a recorrer às suas economias ou a contrair mais dívidas para conseguir arcar com as despesas diárias.

“Se esta guerra não terminar em breve”, afirmou Zandi, “os consumidores sob maior pressão financeira não terão outra alternativa senão adotar uma postura extremamente cautelosa em seus gastos, o que poderá representar uma ameaça ainda maior a uma economia já vulnerável.”

O economista projetou que, caso os preços atuais sejam mantidos, ao completar um ano de conflito cada família nos Estados Unidos poderá ter uma perda financeira próxima de US$ 2 mil. Isso significa que a guerra contra o Irã não afeta apenas a geopolítica do Oriente Médio, mas está atingindo diretamente o bolso dos cidadãos norte-americanos, corroendo suas economias e empurrando-os para um maior endividamento no cartão de crédito.

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