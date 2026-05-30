Seis palestinos são martirizados e outros ficam feridos em ataques israelenses em várias áreas da Faixa de Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo as fontes, no sul de Gaza, um ataque de drone israelense atingiu a área de al-Mawasi, a oeste de Khan Younis, resultando na morte de três civis e em ferimentos em outros. Novos ferimentos também foram registrados após ataques que atingiram uma estrutura e áreas agrícolas próximas a estufas na mesma região.

Na Cidade de Gaza, cinco palestinos ficaram feridos quando forças israelenses realizaram bombardeios na rua al-Yarmouk, provocando um incêndio no interior de um edifício.

As fontes também confirmaram que três palestinos foram mortos em um ataque de drone contra um grupo de civis na Praça Al-Shawa, no bairro de Al-Tuffah, a leste da Cidade de Gaza.

Separadamente, um ataque aéreo israelense atingiu as proximidades do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro da Faixa de Gaza, pouco depois da evacuação de civis da área.

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