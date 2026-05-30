Hajj: Uma Estação de Unidade e Ressurreição Política para a Ummah Islâmica

Hayat Lalab concedeu uma entrevista à IQNA enquanto mais de 1,7 milhão de peregrinos realizam os últimos rituais do Hajj 2026 na cidade sagrada de Meca, afirmando que o Hajj é considerado uma estação de grande unidade política e social e de ressurreição para a Ummah Islâmica.

O papel do Hajj na unidade islâmica

Segundo Lalab, o Hajj possui diversas dimensões — religiosas, políticas, econômicas e culturais — e é uma estação em que muçulmanos de diferentes línguas, raças e correntes se reúnem. O Islã ensina que o Hajj é um ponto de encontro religioso onde os laços de fraternidade entre os muçulmanos são fortalecidos, independentemente das diferenças linguísticas ou religiosas, onde todas as diferenças desaparecem e os muçulmanos se fundem no culto e no monoteísmo.

A filosofia do Hajj

Os muçulmanos se reúnem de diferentes partes do mundo para cumprir um dever que Deus tornou obrigatório. O Hajj é uma grande jornada repleta de significados e uma conferência anual realizada em terra sagrada. Ao retornar aos seus países, os peregrinos possuem uma relação mais forte com Deus do que antes. Os rituais do Hajj nutrem a alma e ensinam qualidades como humildade e senso de responsabilidade.

O Wuquf em Arafat e Masha'ar al-Haram

O Wuquf em Arafat é um dos pilares do Hajj, realizado com a intenção de se aproximar de Allah em plena submissão. A cena do Wuquf em Arafat nos lembra da humanidade diante de Allah no Dia do Julgamento. O Dia de Arafat é considerado um dia repleto de bênçãos e graças divinas para os peregrinos.

O simbolismo do arremesso das pedras (Jamarat)

De acordo com uma narração do Imam Ali (AS), o arremesso das pedras remonta à história do Profeta Abraão (AS). Quando o Anjo Gabriel lhe mostrou os versículos, Iblis (Satanás) apareceu diante dele e Gabriel ordenou que lançasse sete pedras contra ele. Este ato é símbolo de resistência ao mal — o mesmo mal que se manifesta na forma de Satanás e de tudo que afasta as pessoas do caminho de Deus.

A filosofia do sacrifício no Eid al-Adha

O sacrifício durante o Hajj é um dos atos obrigatórios, devendo ser realizado com animais como ovelhas, vacas ou camelos. Ele representa, por um lado, uma abertura no sustento das famílias e, por outro, atenção aos necessitados e pobres — especialmente órfãos, mártires e mulheres que perderam seus maridos. É necessário compreender o conceito de sacrifício de maneira profunda e abrangente.

Consequências sociais e globais do Hajj

A estação do Hajj é uma oportunidade para fortalecer a convivência, a aceitação de outras culturas e a abertura às tradições de outras nações. Este evento anual reúne um grande número de pessoas de diferentes países, tornando-se uma plataforma de aproximação e convivência fraterna, onde diversas culturas se encontram no coração do deserto.

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