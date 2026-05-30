UNICEF: A cada 24 horas, 11 crianças são martirizadas ou feridas no Líbano

Segundo a agência de notícias AhlulBayt (ABNA), o UNICEF informou que, em média, 11 crianças foram mortas ou feridas a cada 24 horas ao longo da última semana devido às hostilidades em curso.

A organização acrescentou que dezenas de vítimas infantis foram registradas nos últimos dias, apesar dos apelos internacionais por um cessar-fogo e pela proteção de civis.

O UNICEF destacou ainda que milhares de crianças vivem em situação de deslocamento forçado e sob intenso trauma psicológico em decorrência dos contínuos bombardeios.

A agência alertou também que as operações militares em curso têm interrompido o acesso à educação e a serviços essenciais, com diversas escolas sendo utilizadas como abrigos para famílias deslocadas em diferentes regiões do Líbano.

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