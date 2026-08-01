De acordo com a Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (que a paz esteja sobre eles) — ABNA: O Hujjat al-Islam wal-Muslimin Muhammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, em um artigo exclusivo para a ABNA, examina as dimensões midiáticas do evento de Ashura e levanta esta questão crucial: se a revolta do Imam Hussein (que a paz esteja sobre ele) ocorresse em nossos dias, com a existência das novas mídias, como seria o alinhamento dos veículos de comunicação, e como Zainab, a Grande (que a paz esteja sobre ela), se levantaria contra o império da mentira? A história demonstra claramente que a arma das palavras e da criação de imagens é, por vezes, mais eficaz do que as espadas mais vitoriosas, e preservar a narrativa autêntica em meio ao turbilhão da distorção é uma missão que sempre pesa sobre os ombros dos buscadores da verdade desperta.

Se Ashura Acontecesse Hoje, Qual Narrativa Viralizaria nas Redes Sociais?

Por Muhammad Hossein Amin — Escritor e Pesquisador Religioso

O Império da Mentira e a Inversão da Verdade na Planície de Nínive

No mundo ruidoso de hoje, a primeira e mais vencedora arma dos arrogantes para enfrentar a corrente da verdade é o uso da terrível e silenciosa arma da mídia. Se Ashura ocorresse em nossos dias, os veículos de comunicação ligados ao poder do dinheiro e da força, antes mesmo de qualquer espada ser desembainhada, iniciariam um bombardeio maciço da opinião pública com todas as suas forças. Utilizando ferramentas modernas e técnicas complexas de operações psicológicas, empregariam todo o seu poder para apresentar a revolta reformista e divina do Senhor dos Mártires (que a paz esteja sobre ele) como uma insurgência ilegal contra a ordem pública. Assim como em 61 AH, Ubaydullah ibn Ziyad e Yazid tentaram, com o rótulo de "rebelião contra o califa da época", manchar a imagem luminosa do Imam junto às massas ignorantes.[1]

O gigantesco e custoso aparato publicitário dos Omíadas, se tivesse acesso às redes sociais, satélites e mídias globais, com o recorte desonesto das palavras do Imam e de seus leais companheiros, inverteria a verdade em seu próprio favor. Sem dúvida, criariam notícias falsas e mentiras organizadas para semear discórdia e dúvida entre as pessoas, misturando o bem e o mal. O Alcorão Sagrado, com uma sutileza ímpar, descreve esse método perene dos hipócritas e opressores: "Eles querem apagar a luz de Deus com suas bocas (e com suas propagandas mentirosas), mas Deus aperfeiçoará a Sua luz, ainda que os incrédulos odeiem".[2]

Nessa guerra desigual e desonesta, a máquina midiática da frente das trevas não se omitiria de nenhuma ação antiética. A censura severa das notícias do acampamento da verdade, o boicote das mensagens esclarecedoras e despertadoras do Imam Hussein (que a paz esteja sobre ele), e a ênfase no poder ilusório do exército de Yazid seriam apenas parte desse cenário nefasto. Tentariam, através do terror no ciberespaço e nas redes de comunicação, dissuadir os potenciais apoiadores do Imam de se juntarem à caravana do amor, e, criando uma espiral de silêncio, imporiam um pesado isolamento midiático à frente da verdade.

O Cerco Informativo e as Técnicas de Operações Psicológicas da Frente da Falsidade

Uma das estratégias mais importantes e destrutivas da mídia da frente da falsidade ao enfrentar revoltas divinas é o cerco e o bloqueio informativo. Se o evento de Ashura ocorresse hoje, os algoritmos das redes sociais e os gigantes da mídia mundial seriam ajustados para que a voz da opressão e da busca pela justiça da caravana de Aba Abdillah (que a paz esteja sobre ele) nunca chegasse aos ouvidos dos livres do mundo. Com o bloqueio em massa de contas de usuários e a remoção sistemática de conteúdos relacionados à revolta, criariam um arquivo sombrio de verdades, para que o grito angustiante e familiar de "Há algum socorrista que me socorra?" fosse esquecido no meio do ruído da mídia sensacionalista e das notícias de entretenimento.[3]

Além da lâmina afiada da censura, a difamação, o assassinato virtual e a demonização injusta das figuras proeminentes da frente da verdade seriam imediatamente colocados em prática pela mídia yazidista. Com o recrutamento de exércitos cibernéticos e a ativação de robôs na internet, fariam viralizar hashtags contra o movimento de Ashura, invertendo facilmente os papéis do mártir e do carrasco na opinião pública. Este é o grande perigo contra o qual o Comandante dos Crentes, Ali (que a paz esteja sobre ele), advertiu anos antes de Ashura: as fitnas (tentações) começam exatamente quando os desejos da alma se misturam com os decretos divinos, e a falsidade veste a roupa da verdade, para que a verdade seja imolada.[4]

Apesar de toda essa pesada investida, a história gloriosa do xiismo provou que o sangue sempre vence a espada, e a luz da verdade vence as trevas da mentira. Embora o cerco informativo possa, no curto prazo, enganar a opinião pública e lançar poeira sobre o rosto do sol, a mensagem que emana da natureza pura e da sinceridade divina, como uma fonte cristalina, abre seu caminho através das mais duras rochas da distorção. Em nossos dias também, os veículos de comunicação comprometidos e as pessoas despertas, apesar de todas as limitações, podem, com o esclarecimento e a jihad da explicação, neutralizar os complexos planos do império midiático ocidental.

Zainab, a Grande (que a paz esteja sobre ela); A Mídia Incomparável e a Rompedora do Cerco

No calor de qualquer guerra narrativa e investida publicitária, há uma necessidade premente de um narrador corajoso, consciente e sincero para quebrar o monopólio midiático do inimigo com sua palavra penetrante. No grande evento de Ashura, esse papel insubstituível e vital coube à ilustre dama da Casa de Hashim, Zainab (que a paz esteja sobre ela), e ao Imam Sajjad (que a paz esteja sobre ele). Se Ashura ocorresse hoje, os discursos inflamados e despertadores de Zainab (que a paz esteja sobre ela) em Kufa e na Síria teriam uma função muito além e mais eficaz do que as mais poderosas redes de notícias internacionais. Com uma linguagem argumentativa, emocional e, ao mesmo tempo, épica, ela desfiou todas as teias mentirosas do aparato publicitário omíada, roubando o sono tranquilo dos tiranos.

A grande e prodigiosa arte de Zainab (que a paz esteja sobre ela) foi não permitir que o inimigo cruel fosse o único narrador do evento de Karbala na história. Com o uso máximo das capacidades disponíveis — como o discurso contundente diante da massa iludida e o debate direto com os líderes da descrença — ela empreendeu uma gigantesca jihad no campo da explicação. Quando Ubaydullah ibn Ziyad, com tom zombeteiro, perguntou-lhe: "Como viste a ação de Deus com teu irmão?", ela respondeu com uma frase que caiu como um martelo sobre a cabeça do tirano: "Não vi senão beleza".[5] Essa frase curta é uma obra-prima midiática sem igual na neutralização das operações psicológicas do inimigo.

Hoje, os verdadeiros seguidores da escola de Ashura têm uma missão grave: inspirando-se e seguindo o exemplo dessa grande dama, participar ativa, corajosa e inteligentemente no campo de batalha das narrativas. Não podemos ser meros espectadores passivos da manipulação dos fatos pelas agências de desinformação. É nosso dever, com o conhecimento preciso das ferramentas atuais, a produção de conteúdo refinado e artístico, e com um coração repleto de certeza, levar a mensagem pura de Ashura — que é a liberdade, a busca pela justiça e a resistência contra a opressão — aos ouvidos sedentos do mundo.

Fontes e Notas de Rodapé:

[1] Ibn Athir, Izz al-Din, Al-Kamil fi al-Tarikh, vol. 4, p. 42. (Referência às correspondências dos Omíadas e à acusação de rebelião contra o califa feita ao Imam).

[2] Alcorão Sagrado, Surata As-Saff, versículo 8.

[3] Muqram, Seyyed Abd al-Razzaq, Maqtal al-Husayn (que a paz esteja sobre ele), p. 315. (Referência ao grito de socorro do Senhor dos Mártires no dia de Ashura).

[4] Nahj al-Balagha, Sermão 50. (Referência ao sermão do Comandante dos Crentes (que a paz esteja sobre ele) sobre a mistura do bem e do mal: "Em verdade, o início da queda nas tentações são os desejos que são seguidos...").

[5] Seyyed ibn Tawus, Al-Luhuf 'ala Qatla al-Tufuf, p. 160. (Descrição do debate da ilustre dama da Casa de Hashim com Ibn Ziyad em Kufa).