Algumas Características dos Inimigos do Imam Husayn (A.S.) – Parte 6

Além de explicar a posição e os objetivos do Imam Husayn (A.S.), a Ziyarat de Arbaeen também revela as raízes do desvio e as características de seus adversários. O texto identifica o apego excessivo ao mundo, a troca da verdade por interesses passageiros, a arrogância e a submissão aos próprios desejos como algumas das principais causas que levam uma pessoa a se colocar no lado da falsidade. Esses fatores impedem o ser humano de acolher a verdade e o conduzem à oposição aos escolhidos de Deus.