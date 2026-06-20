Irã: regime israelense é uma "seita genocida" e ameaça à humanidade

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, classificou o ministro israelense Itamar Ben-Gvir como integrante de "uma seita genocida com sede em Tel Aviv" que representa "uma ameaça para toda a humanidade". A declaração ocorre após Ben-Gvir pedir publicamente para "incendiar todo o Líbano".

Araghchi afirmou que a retórica belicista de Israel não se limita a Gaza ou ao Líbano, mas constitui um perigo global que exige resposta da comunidade internacional. O Irã já havia alertado que qualquer escalada israelense teria "consequências sérias e imediatas" para a paz regional.

A fala do chanceler iraniano reflete o endurecimento do discurso de Teerã contra o governo Netanyahu, enquanto crescem as vozes internacionais que condenam as declarações extremistas de Ben-Gvir e pedem contenção na fronteira libanesa.

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