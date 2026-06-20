Irã aplicará acordo sob princípio de “compromisso por compromisso”

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, afirmou que Teerã aplicará o memorando de entendimento com os EUA com base no princípio de "compromisso por compromisso e ação por ação". Ele disse que o acordo não foi assinado para ficar sem efeito e que o Irã fará tudo para implementar suas cláusulas, mas alertou que qualquer descumprimento por parte dos EUA será respondido com medidas firmes e recíprocas.

Baqai destacou que a continuidade do pacto dependerá do comportamento da outra parte, e que Teerã utilizará suas capacidades estratégicas para garantir o cumprimento do acordo. O entendimento foi alcançado após semanas de intensas negociações e mediação internacional.

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