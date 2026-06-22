Derrota de Netanyahu na opinião pública; 92% dos israelenses consideram o Irã vencedor da guerra

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Os resultados de uma pesquisa realizada em cooperação com o Instituto Agam e a Universidade Hebraica do regime sionista indicam um quadro sem precedentes do fracasso da narrativa oficial de Benjamin Netanyahu na opinião pública do regime sionista.

A pesquisa, realizada entre 17 e 20 de junho com 3.644 participantes, aponta que 92,1% dos entrevistados consideram o Irã o vencedor claro e incontestável da recente guerra.

Segundo os resultados, 72,5% dos sionistas não acreditam nas declarações de Benjamin Netanyahu de que Israel obteve “conquistas significativas” na guerra com o Irã.

Além disso, 87,8% afirmam que o regime sionista falhou em alcançar seus objetivos declarados ou atingiu apenas uma parte limitada de suas metas.

Os dados também mostram que 82,9% dos entrevistados acreditam que a recente campanha militar enfraqueceu a segurança de longo prazo de Israel. Além disso, 86% têm uma visão negativa do resultado da guerra e do acordo subsequente.

O canal 12 da televisão do regime sionista também informou, em pesquisa separada, um aumento na insatisfação pública com a condução da guerra contra o Irã por Benjamin Netanyahu.

Em paralelo, o jornal hebraico Maariv relatou um aumento significativo da preocupação na opinião pública do regime sionista em relação ao futuro do próprio regime.

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