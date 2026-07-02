Presença épica no funeral do Líder mártir mostrará a grandeza do espírito da nação iraniana

Mohammad Bagher Ghalibaf disse em uma mensagem nesta quinta-feira: "Hoje, o querido Irã está no limiar de criar uma das maiores cenas de sua história, um dia em que uma nação, com corações repletos de amor, lealdade e a dor da separação, vem se despedir de um grande homem que dedicou sua abençoada vida à causa do Islã, à independência do Irã, à dignidade da nação e aos elevados ideais da Revolução Islâmica. Um homem que, em nome da nobre e orgulhosa nação de seu país, jamais se curvou à arrogância global e resistiu à opressão e à tirania até conquistar o auge do martírio", disse ele na mensagem.

O funeral do Líder mártir não é apenas uma cerimônia de despedida, é uma renovação do pacto de uma nação com o glorioso caminho dos mártires e os valores da Revolução Islâmica, afirmou.

"Hoje, os olhos da história estão voltados para o Irã. A presença épica de vocês, o grande povo, aos milhões, será uma manifestação de amor e lealdade, uma presença que, se Deus quiser, transformará esta despedida na maior e mais duradoura despedida da história da humanidade, uma epopeia que mostrará ao mundo a grandeza do espírito de uma nação."

Ghalibaf continuou: "Convido todo o querido povo do Irã, a juventude apaixonada, as famílias dos grandes mártires e veteranos de guerra, os homens e mulheres zelosos desta terra, e todos os amantes do caminho da verdade a escreverem uma página orgulhosa na história do Irã Islâmico com sua magnífica presença, e a mostrarem mais uma vez que a nação iraniana honra sua promessa nos grandes momentos, unida e firme. Devemos nos levantar e transmitir ao mundo o chamado da nação por (vingar o sangue do Líder mártir), para que o mundo saiba que a nobre nação do Irã não permanecerá em silêncio diante da opressão e da arrogância."

As cerimônias fúnebres e de despedida do Líder mártir terão início no sábado, dia 4 de julho, em Teerã.

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