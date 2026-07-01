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Autoridades de 40 países participarão do funeral do Líder Mártir do Irã

2 julho 2026 - 00:58
News ID: 1834266
Autoridades de 40 países participarão do funeral do Líder Mártir do Irã

O comitê organizador do funeral do aiatolá Seyed Ali Khamenei, martirizado em 28 de fevereiro, anunciou que altos funcionários e chefes de Estado de cerca de 40 países participarão das cerimônias em Teerã.

O porta-voz Iman Attarzade afirmou que detalhes sobre o nível das delegações serão divulgados posteriormente pelo Ministério das Relações Exteriores. Anteriormente, o comitê informou que mais de 90 países manifestaram disposição de enviar representantes. O evento contará com cobertura de 14 mil jornalistas e criadores de conteúdo, incluindo 900 estrangeiros.

As cerimônias fúnebres ocorrerão entre 4 e 7 de julho, com sepultamento no dia 9 de julho em Mashhad. O Líder foi martirizado no início da agressão dos EUA e Israel contra o Irã.

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