Autoridades de 40 países participarão do funeral do Líder Mártir do Irã

O porta-voz Iman Attarzade afirmou que detalhes sobre o nível das delegações serão divulgados posteriormente pelo Ministério das Relações Exteriores. Anteriormente, o comitê informou que mais de 90 países manifestaram disposição de enviar representantes. O evento contará com cobertura de 14 mil jornalistas e criadores de conteúdo, incluindo 900 estrangeiros.

As cerimônias fúnebres ocorrerão entre 4 e 7 de julho, com sepultamento no dia 9 de julho em Mashhad. O Líder foi martirizado no início da agressão dos EUA e Israel contra o Irã.

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