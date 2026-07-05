Hamas elogia o apoio do Líder Mártir à resistência palestina

ABNA – O presidente do Conselho de Liderança do Hamas apresentou condolências pelo martírio do Líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Sayyed Ali Khamenei, reafirmando a solidariedade do movimento ao povo iraniano.

Em um encontro realizado no sábado com o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, Muhammad Darwish e a delegação que o acompanhava apresentaram condolências ao Líder da Revolução Islâmica, ao governo e ao povo iraniano pelo martírio do Aiatolá Sayyed Ali Khamenei, de vários membros de sua família, de altos dirigentes políticos e militares e de outros iranianos mortos durante a guerra de agressão dos Estados Unidos e do regime israelense.

Eles também expressaram, em nome do Hamas e do povo palestino, sua solidariedade ao Irã.

Darwish elogiou o apoio firme e corajoso do Líder Mártir à causa palestina e à legítima resistência do povo palestino contra a ocupação do regime israelense e os crimes cometidos pelo regime israelense na Palestina ocupada.

Ao congratular o Irã por sua “grande vitória” no campo de batalha e pelas conquistas diplomáticas alcançadas pelos negociadores iranianos, Darwish afirmou que esses êxitos representam “a vitória de toda a Frente da Resistência e dos muçulmanos”.

Araghchi agradeceu ao Hamas e aos demais grupos da resistência palestina por sua participação nas cerimônias de despedida e reafirmou o compromisso do Irã de continuar apoiando a causa palestina até que o povo palestino alcance a autodeterminação e estabeleça um Estado independente, com Al-Quds como sua capital.

No sábado, multidões de iranianos participaram do início das cerimônias fúnebres públicas do Aiatolá Sayyed Ali Khamenei, assassinado no início da guerra de agressão não provocada lançada pelos Estados Unidos e pelo regime israelense contra o Irã, em 28 de fevereiro.

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