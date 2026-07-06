Comandante-Geral da Polícia do Irã: Presença de Milhões no Funeral Comprova a Unidade Islâmica e a Força da Frente de Resistência

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em entrevista concedida no domingo à rede de comunicação iemenita Al Masirah, o comandante-geral da Polícia do Irã, brigadeiro-general Ahmad-Reza Radan, comentou a presença de milhões de pessoas na cerimônia de despedida do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Ele afirmou: "Se o inimigo tivesse o mínimo de razão e discernimento, bastaria testemunhar essa multidão imensa e grandiosa para compreender que a unidade islâmica e a Frente de Resistência representam um caminho sólido e inabalável."

E acrescentou: "O inimigo deve compreender essa realidade, ainda que minimamente. Se o fizer, terá alcançado a própria verdade; caso contrário, a Frente de Resistência fará com que essa realidade lhe seja imposta."

Radan descreveu a expressiva participação popular como uma demonstração da unidade da Ummah Islâmica e do compromisso com a continuidade do caminho da Resistência.

A entrevista foi concedida à margem da cerimônia de despedida do Líder Mártir.

O ex-Líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, foi martirizado em um ataque aéreo terrorista conduzido pelos Estados Unidos e pelo regime israelense em 28 de fevereiro, quando os dois regimes lançaram sua segunda guerra de agressão contra o Irã, que durou 40 dias. O Irã prometeu vingar esse ato criminoso.

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