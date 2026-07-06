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400 Peregrinos Turcos Chegam ao Irã para Participar da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir

6 julho 2026 - 15:38
News ID: 1836463
400 Peregrinos Turcos Chegam ao Irã para Participar da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir

Uma autoridade local iraniana informou que cerca de 400 peregrinos turcos provenientes das províncias fronteiriças entraram no Irã e seguiram para Teerã para participar da cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em entrevista à Mehr, o diretor-geral da Organização de Administração Rodoviária e Transporte Rodoviário da Província do Azerbaijão Ocidental, Arsalan Shukri, afirmou: "Hoje e ontem, 400 peregrinos da Turquia seguiram para Teerã pelas passagens de fronteira da província para participar da cerimônia fúnebre do Líder da Revolução."

Ele acrescentou: "Esses peregrinos seguiram para Teerã em 13 ônibus para participar da cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução."

Um grande número de peregrinos e devotos provenientes da Turquia entrou no Irã, em grupos, pela passagem fronteiriça de Bazargan para participar da grandiosa cerimônia fúnebre do Líder Mártir e, com os corações tomados pela tristeza, prestar sua última homenagem a esse grande mártir.

Segundo a autoridade local iraniana, ao chegarem, esses peregrinos foram recebidos por autoridades no terminal fronteiriço de Bazargan e por um grupo de autoridades da província.

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