400 Peregrinos Turcos Chegam ao Irã para Participar da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em entrevista à Mehr, o diretor-geral da Organização de Administração Rodoviária e Transporte Rodoviário da Província do Azerbaijão Ocidental, Arsalan Shukri, afirmou: "Hoje e ontem, 400 peregrinos da Turquia seguiram para Teerã pelas passagens de fronteira da província para participar da cerimônia fúnebre do Líder da Revolução."

Ele acrescentou: "Esses peregrinos seguiram para Teerã em 13 ônibus para participar da cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução."

Um grande número de peregrinos e devotos provenientes da Turquia entrou no Irã, em grupos, pela passagem fronteiriça de Bazargan para participar da grandiosa cerimônia fúnebre do Líder Mártir e, com os corações tomados pela tristeza, prestar sua última homenagem a esse grande mártir.

Segundo a autoridade local iraniana, ao chegarem, esses peregrinos foram recebidos por autoridades no terminal fronteiriço de Bazargan e por um grupo de autoridades da província.

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