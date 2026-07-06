Milhões acompanham cortejo fúnebre histórico de Ayatollah Seyyed Ali Khamenei em Teerã

Milhões de iranianos tomaram as ruas de Teerã nesta segunda-feira para acompanhar o cortejo fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Segundo as autoridades, trata-se da maior concentração pública da história moderna do Irã, com uma procissão de cerca de 10 quilômetros até a Praça Azadi.

Vestidos de preto, os participantes prestaram homenagens ao líder, depositaram flores sobre o caixão e entoaram palavras de ordem em defesa da Resistência e em memória dos mortos na recente guerra entre o Irã, os Estados Unidos e o regime israelense. O cortejo também levou os caixões de familiares de Ayatollah Seyyed Ali Khamenei que perderam a vida durante o conflito.

O presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Poder Judiciário, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, e outras autoridades participaram da cerimônia, cuja duração prevista é de 10 a 12 horas, reunindo pessoas vindas de diversas regiões do país.

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