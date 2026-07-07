Oração Fúnebre pelo Líder Mártir é Realizada na Mesquita de Jamkaran, em Qom

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Milhões de pessoas em luto reuniram-se na manhã desta terça-feira na sagrada Mesquita de Jamkaran, na cidade sagrada de Qom, onde o Grande Aiatolá Abdollah Javadi Amoli presidiu a oração fúnebre pelo Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e pelos membros de sua família.

A oração fúnebre contou com a participação de uma imensa multidão de pessoas em luto, além de estudiosos religiosos, estudantes dos seminários islâmicos, autoridades, altos comandantes militares e outras personalidades de destaque.

Desde a tarde de segunda-feira, enormes multidões provenientes de diversas regiões do país começaram a chegar à Mesquita de Jamkaran, enchendo seus pátios e salões de oração antes do amanhecer.

Fluxos contínuos de pessoas em luto continuavam a chegar a pé e em veículos, carregando bandeiras vermelhas da vingança ao lado da bandeira tricolor da República Islâmica do Irã.

O caixão que transportava o Líder Mártir foi conduzido em cortejo por Teerã na segunda-feira, antes de prosseguir sua jornada fúnebre rumo a Qom, Najaf, Karbala e Mashhad, onde será sepultado junto ao Santuário do Imam Reza (A.S.).

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