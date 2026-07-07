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Hezbollah: "Nossa paciência tem limites" diante das violações do regime israelense

7 julho 2026 - 18:34
News ID: 1836909
Hezbollah: "Nossa paciência tem limites" diante das violações do regime israelense

O deputado do Hezbollah, Hussein al-Jishi, alertou que a paciência do grupo com as violações israelenses na "Linha Amarela" tem limites, sob risco de colapsar o cessar-fogo.

Em discurso, ele afirmou que Israel saiu derrotado em seus objetivos contra o Irã. Criticou duramente o presidente Joseph Aoun e o premiê Nawaf Salam por aceitarem um "Acordo-Quadro" que, em sua visão, concede legitimidade aos ataques israelenses. Jishi acusou o governo de desperdiçar a soberania e de tentar criminalizar a resistência, ignorando que a base xiita representa mais da metade do eleitorado. Pediu o retorno às negociações indiretas, modelo usado em conflitos anteriores.

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