Filho do Aiatolá Sistani envia mensagem ao Gabinete do Líder

Em uma mensagem endereçada ao gabinete do Líder da Revolução, Aiatolá Seyed Ali Khamenei, o Aiatolá Seyed Mohammad Reza Sistani destacou a importância da realização das orações fúnebres sobre o corpo do Líder mártir.

Referindo-se às limitações físicas e às condições de saúde do Grande Aiatolá Sistani, ele disse que seu pai não poderá conduzir as orações sobre o corpo do Líder mártir, pois sua condição física e de saúde não permite isso.

Enquanto isso, com base na decisão tomada até o momento, o Aiatolá Seyed Mohammad Taqi Hakim conduzirá as orações sobre o corpo do Líder mártir na cidade sagrada de Najaf.

Ele é irmão do falecido Aiatolá Seyed Muhammad Saeed Hakim e um dos estudiosos mais respeitados de Najaf.

Após as cerimônias de despedida e funeral em Teerã e Qom, o sagrado corpo do Líder mártir será enviado ao Iraque para os cortejos fúnebres nas cidades sagradas de Najaf e Karbala, na quarta-feira.

O corpo do Aiatolá Seyed Ali Khamenei será sepultado ao lado do santuário do Imam Reza (que a paz esteja com ele) na quinta-feira.

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