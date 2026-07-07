Autoridade iraniana enfatiza punição dos assassinos do Aiatolá Khamenei

O primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, acrescentou que isso será cumprido por meio da racionalidade estratégica.

Aref utilizou a rede social X nesta segunda-feira para se referir à exigência nacional por justiça feita por enormes multidões de enlutados durante o cortejo fúnebre do falecido Líder e de membros de sua família, que foram martirizados em um ataque terrorista conjunto dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro.

Ele disse que os apelos refletiam a exigência legítima do povo iraniano por responsabilização.

"A exigência legítima da nação de punir os assassinos, manifestada durante o épico cortejo fúnebre, é um pedido legítimo e consistente com os princípios internacionais de legítima defesa."

"A concretização do direito da República Islâmica do Irã à punição definitiva dos perpetradores desse crime é um dever soberano que será cumprido por meio da racionalidade estratégica."

Milhões de enlutados se reuniram em Teerã para as cerimônias fúnebres históricas do falecido Líder, com muitos participantes pedindo justiça e responsabilização pelos perpetradores do assassinato.

Autoridades afirmam que essa reunião pública é a maior da história moderna do Irã.

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