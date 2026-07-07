Presidente iraniano viaja ao Iraque para funeral do Líder Mártir

A comitiva iraniana, que inclui o Presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi recebida no aeroporto de Najaf pelo Primeiro-Ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, e por outras altas autoridades do país, numa cerimônia oficial que marcou o início da visita de Estado.
Os ritos fúnebres terão lugar nas cidades sagradas de Najaf e Karbala, antes do translado do corpo para Mashhad, no Irã, onde o enterro final está previsto para quinta-feira. O luto nacional no Irã mantém-se com forte mobilização popular e medidas de segurança reforçadas em todo o território.
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