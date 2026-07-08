Milhões participam do cortejo fúnebre do Ayatollah Seyyed Ali Khamenei em Najaf, no Iraque

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O cortejo fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e de seus familiares teve início oficialmente na cidade sagrada de Najaf, no Iraque, reunindo enormes multidões de pessoas em luto.

Segundo a imprensa iraquiana, milhões de iraquianos, juntamente com peregrinos provenientes de diversos outros países, participaram das cerimônias fúnebres.

Segundo a emissora iraquiana Al-Ahd TV, milhares de pessoas em luto chegaram a Najaf antes do amanhecer e permaneceram nas ruas e nos arredores do Santuário do Imam Ali (A.S.), aguardando o início do cortejo fúnebre.

Os caixões chegaram ao Santuário do Imam Ali (A.S.), na cidade sagrada de Najaf, onde foram carregados sobre os ombros de milhares de iraquianos em luto durante um majestoso cortejo fúnebre.

Em seguida, os caixões foram conduzidos cerimonialmente ao redor do Santuário Sagrado, antes da realização das orações fúnebres pelos mártires.

As pessoas em luto carregavam os caixões sobre os ombros enquanto entoavam palavras de ordem religiosas, recitavam elegias e manifestavam sua solidariedade ao povo iraniano.

O aeroporto e as áreas ao seu redor ficaram repletos de multidões de pessoas em luto, que participaram das orações e dos ritos comemorativos.

Segundo o cronograma oficial, o cortejo fúnebre continuará em Najaf antes de seguir para a cidade sagrada de Karbala, mais tarde, na quarta-feira.

Em homenagem a essa ocasião, o primeiro-ministro do Iraque, Ali Faleh Al-Zaidi, declarou a quarta-feira feriado oficial em todo o país, por ocasião das cerimônias fúnebres do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e de seus familiares.

O presidente Masoud Pezeshkian e o primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, participaram de uma cerimônia oficial de recepção no Aeroporto Internacional de Najaf para receber o corpo do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, antes do início das cerimônias fúnebres no Iraque.

As cerimônias fúnebres, realizadas ao longo de vários dias, tiveram início na sexta-feira, quando o corpo do Ayatollah Seyyed Ali Khamenei foi velado na Mosalla Imam Khomeini, em Teerã, onde autoridades estrangeiras e personalidades religiosas prestaram suas homenagens. As cerimônias prosseguiram no sábado com a despedida popular e, no domingo, com a realização das orações fúnebres.

Na segunda-feira, milhões de pessoas ocuparam as ruas de Teerã enquanto o cortejo fúnebre percorria a capital iraniana.

Na terça-feira, milhões de pessoas em luto reuniram-se na sagrada Mesquita de Jamkaran, na cidade sagrada de Qom, para participar das orações fúnebres pelo Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

As cerimônias fúnebres finais estão programadas para ocorrer na quinta-feira na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, onde o Ayatollah Seyyed Ali Khamenei será sepultado no Santuário do Imam Reza (A.S.), o oitavo Imam dos xiitas, em conformidade com o testamento deixado pelo Líder Mártir.

O Ayatollah Seyyed Ali Khamenei foi martirizado, juntamente com alguns membros de sua família, em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra de agressão de 40 dias lançada pelos Estados Unidos e pelo regime israelense contra o Irã.

Posteriormente, a Assembleia dos Peritos nomeou o Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei como o novo Líder da Revolução Islâmica.

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