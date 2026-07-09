  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Hezbollah: funeral de Khamenei é "movimento revolucionário" e símbolo de dignidade

9 julho 2026 - 14:50
News ID: 1837879
Hezbollah: funeral de Khamenei é "movimento revolucionário" e símbolo de dignidade

O secretário-geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, afirmou que o cortejo fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, representa "um movimento revolucionário" e um símbolo de dignidade.

Em declaração divulgada nesta terça-feira (08/07), Sheikh Naim Qassem classificou o martírio de Ayatollah Seyyed Ali Khamenei como "uma perda profunda para a Umma Islâmica e para todos aqueles que seguem este caminho". Segundo o secretário-geral do Hezbollah, esse acontecimento também "constitui um símbolo de dignidade e honra, iluminando o caminho futuro da Umma Islâmica para as gerações vindouras".

O Hezbollah tem sido um dos principais aliados regionais de Teerã e já declarou apoio integral à resposta iraniana diante das agressões dos Estados Unidos.

.............

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha