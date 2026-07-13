O Martírio do Grande Líder dos Muçulmanos Marcou o Despertar do Irã; Milhões Reafirmaram a Determinação da Ummah Islâmica

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Aiatolá Reza Ramazani, Secretário-Geral da Assembleia Mundial de Ahlul Bait (A.S.), emitiu um comunicado por ocasião do martírio e do sepultamento do Líder Mártir da Revolução Islâmica, no qual apresentou suas condolências à Ummah Islâmica.

Texto integral do comunicado:

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

O martírio do virtuoso servo de Deus, descendente do Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família), do Amir al-Mu'minin Imam Ali (A.S.), de Sua Eminência Fátima az-Zahra (A.S.) e do Imam Hussein (A.S.); o sábio jurisconsulto divino, Marja' de Taqlid dos seguidores da Ahlul Bait (A.S.), pensador renovador e reformador, Líder da Ummah Islâmica e guia dos homens livres do mundo, Wali al-Faqih e governante justo, combatente incansável, profundo conhecedor do inimigo, defensor e protetor dos oprimidos, dos povos da região, da Frente da Resistência contra a Arrogância Mundial (Istikbar), bem como da causa e do povo da Palestina, porta-estandarte da expectativa pela reaparição do Imam Mahdi (que Deus apresse seu nobre reaparecimento), o mártir Aiatolá Sayyed Ali Hosseini Khamenei (que Deus tenha misericórdia dele), constitui uma perda profundamente dolorosa e uma ferida irreparável para o Islã, para a nação iraniana, para a Ummah Islâmica e para toda a humanidade.

A histórica despedida prestada pelo povo do Irã, do Iraque e por todos os membros da Ummah Islâmica — desde a Grande Musalla de Teerã, um dos legados daquele Imam e Líder Mártir; passando pela Cidade do Amor de Muhammad (Qom), pelo Santuário Sagrado de Hazrat Fátima Masoumeh (A.S.) e pela Mesquita Sagrada de Jamkaran; em seguida, pelos santuários sagrados de seus nobres antepassados, Amir al-Mu'minin Imam Ali (A.S.), Imam Hussein (A.S.) e Hazrat Abbas (A.S.), em Najaf al-Ashraf e Karbala al-Muqaddasa, onde seu corpo puro foi conduzido sobre os ombros do povo iraquiano, apaixonado e leal; e, por fim, até a cidade sagrada de Mashhad, onde, como um soldado fiel às ordens de seu comandante, foi confiado à terra de Tus — após uma vida inteira dedicada à jihad científica, política e prática; ao esforço pelo despertar do mundo islâmico; à orientação da Ummah e ao cumprimento da missão profética de educação e formação; ao aprofundamento da compreensão da sociedade islâmica e ao avanço rumo à Nova Civilização Islâmica; ao esclarecimento acerca da ignorância moderna (Jahiliyyah) e ao seu enfrentamento, bem como à luta contra a escravidão moderna e o neocolonialismo; à resistência e ao combate contra a opressão, a tirania e a Arrogância Mundial (Istikbar); e, acima de tudo, ao exercício da liderança e do imamato da Ummah — partiu de cabeça erguida ao encontro de seu Amado, para que seu nome permaneça eternamente registrado na história como o único sábio, Marja' de Taqlid, governante e Líder Mártir após seu antepassado, Amir al-Mu'minin Imam Ali (A.S.).

O martírio do grande Líder dos muçulmanos do mundo marcou o início do despertar (Biʿzat) do povo iraniano e da Ummah Islâmica.

A presença de dezenas de milhões de pessoas livres em todas as praças do Irã ao longo de mais de quatro meses, bem como na histórica cerimônia de despedida do Imam Mártir e no cortejo fúnebre de seu corpo puro em cinco cidades de dois países — da qual, sem dúvida, toda a Ummah Islâmica teria desejado participar, caso as circunstâncias o permitissem — constitui uma clara manifestação do despertar da Ummah, da determinação e da firme vontade dos muçulmanos e dos homens livres de prosseguir a luta contra a Arrogância Mundial (Istikbar), a América arrogante e o ilegítimo regime sionista, bem como da continuidade do caminho reto da jihad e da renovação da glória e da grandeza do Islã, sob a liderança de seu digno sucessor, o Aiatolá Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo da República Islâmica do Irã.

Esse caminho prosseguirá até a conquista da vitória, o estabelecimento dos alicerces da Nova Civilização Islâmica, a espera pelo Salvador até o momento de sua reaparição e a instauração do nobre governo da justiça e da equidade, fonte de honra para o Islã e para seus seguidores.

Eu, em meu próprio nome, em nome da Assembleia Mundial de AhlulBayt (A.S.) e de todos os xiitas, muçulmanos e defensores da justiça em todo o mundo, em sintonia com todos os líderes e as elites conscientes da Ummah, expresso meu mais profundo agradecimento e gratidão pela presença incomparável e pela participação sem precedentes de todos os membros do povo iraniano e da Ummah Islâmica, bem como dos governos e autoridades oficiais, dos líderes religiosos e clérigos de diferentes religiões e confissões, dos pensadores, das elites, dos combatentes e de todos os amantes do caminho do Imam Mártir, que, para cumprir seu dever para com aquele líder forjador da história, suportaram as dificuldades, os sofrimentos da viagem e os desafios de participar deste acontecimento histórico sem precedentes.

Da mesma forma, espero que, com magnanimidade e espírito de tolerância, perdoem as eventuais limitações e deficiências da pátria islâmica do Irã nas difíceis circunstâncias enfrentadas pela região e pelo mundo.

Rogo a Deus Todo-Poderoso que conceda a todos nós o êxito de permanecermos fiéis ao pacto divino, de dar continuidade ao caminho daquele Imam Mártir e de exaltar a Palavra de Deus.

Wa al-Salamu 'Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Aiatolá Reza Ramazani

Secretário-Geral da Assembleia Mundial de AhlulBayt (A.S.)

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