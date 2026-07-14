Vaticano rejeita afirmação do embaixador de Trump sobre críticas do Papa à guerra contra o Irã

A resposta veio em um artigo de opinião de Andrea Tornielli, gerente editorial do Dicastério para a Comunicação do Vaticano.

O artigo de Tornielli foi motivado por declarações do embaixador dos EUA, Brian Burch, que argumentou que o Papa Leão havia falado principalmente em sua capacidade de soberano da Cidade do Vaticano.

Burch, um ativista político católico e aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as críticas do papa deveriam, portanto, ser compreendidas da mesma forma que os comentários emitidos por qualquer outro líder político.

"Quando o papa atua como líder soberano da Santa Sé, ele está em pé de igualdade com líderes mundiais", disse Burch em entrevista publicada na quinta-feira pelo The New York Times.

Tornielli contestou diretamente essa interpretação em um artigo publicado pela Vatican News, o veículo de mídia oficial da Santa Sé.

Embora não tenha mencionado Burch pelo nome, Tornielli disse que retratar o papa principalmente como um chefe de Estado distorcia a natureza de sua autoridade e enfraquecia o significado espiritual de suas intervenções públicas.

"Qualquer glorificação ou exagero do papel do Papa como chefe de Estado, qualquer ênfase na importância desse papel, é... equivocado, pois isso ocorre em detrimento de sua única e verdadeira missão como Pastor universal", escreveu Tornielli.

Ele acrescentou que as intervenções do papa sobre conflitos globais, migração e mudanças tecnológicas deveriam ser vistas como parte de sua missão religiosa, e não como diplomacia convencional.

"Mesmo quando fala sobre guerra e paz, migração ou como permanecer humano na era da inteligência artificial, o Sucessor de Pedro permanece, acima de tudo, um líder espiritual", escreveu Tornielli.

A troca de declarações reflete tensões cada vez mais visíveis entre o Papa Leão, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, e o governo Trump.

Leão já criticou repetidamente a guerra dos EUA contra o Irã e condenou os esforços de Washington para invocar a religião em apoio à campanha militar.

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