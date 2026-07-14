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Lula acusa Trump de "pirataria" por impor taxa de 20% no Estreito de Ormuz

15 julho 2026 - 01:05
News ID: 1840368
Lula acusa Trump de "pirataria" por impor taxa de 20% no Estreito de Ormuz

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva acusou seu homólogo americano, Donald Trump, de praticar "pirataria" nesta segunda-feira, ao anunciar uma taxa de 20% para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva acusou seu homólogo americano, Donald Trump, de praticar "pirataria" nesta segunda-feira, ao anunciar uma taxa de 20% para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.

"Um país grande como os Estados Unidos, que lutou contra a pirataria por tanto tempo, não pode agora se tornar um pirata", declarou Lula durante um evento em São Paulo. O líder brasileiro afirmou que a medida não é "democrática" nem "civilizada" e acusou o governo Trump de tentar "lucrar com a desgraça alheia".

O líder progressista rejeitou a justificativa de Washington para a ofensiva militar contra o Irã e reiterou que a nação persa não possui capacidade para desenvolver armas nucleares. "O custo da guerra está se refletindo no preço do feijão, do arroz...", alertou Lula.

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