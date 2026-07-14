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Iêmen afirma que o ataque saudita ao aeroporto marca o fim da trégua

15 julho 2026 - 00:47
News ID: 1840365
Iêmen afirma que o ataque saudita ao aeroporto marca o fim da trégua

O Iêmen advertiu que entrará em uma nova fase para recuperar plenamente seus direitos e afirmou que a Arábia Saudita pagará elevados custos por sua agressão. O porta-voz das Forças Armadas Iemenitas, brigadeiro-general Yahya Saree, declarou que o ataque saudita “não ficará impune” e responsabilizou Riad pelas consequências do fim da fase de desescalada.

O Ministério dos Transportes denunciou o bombardeio do aeroporto de Sana’a e a violação do espaço aéreo iemenita como parte da continuidade do cerco imposto ao país, com apoio dos Estados Unidos e de Israel. Uma fonte iemenita de alto escalão afirmou ao Al Mayadeen que a decisão de romper o bloqueio do aeroporto é irreversível e destacou o elevado estado de prontidão das Forças Armadas para enfrentar qualquer cenário.

Segundo a fonte, a Arábia Saudita será responsabilizada por qualquer nova escalada e por obstruir os esforços para restaurar a paz e a estabilidade no Iêmen. A liderança iemenita advertiu ainda que Riad estaria tomando decisões precipitadas ao ignorar a nova correlação de forças estabelecida no país e na região.

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