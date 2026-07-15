Hezbollah iraquiano diz que defenderá o Irã com "forças imediatas e decisivas"

O responsável de segurança do Kataeb Hezbollah, Hach Abu Muyahid Al-Asaf, afirmou que a defesa da República Islâmica do Irã é "uma convicção fundamental" do grupo, e que se uma guerra estourar, a participação das forças de resistência será "imediata e decisiva, sem espaço para negociação ou compromisso".

Ele também declarou apoio às ações do Iêmen contra o bloqueio saudita e alertou que a perseguição a xiitas na Síria e nos países do Golfo "não ficará impune". Sobre o Kuwait, disse que "a tirania do regime governante deve cessar", e que "o limite será o fio da espada".

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